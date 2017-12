Asociaţia PROACTIV a antreprenorilor din Maramureş şi compania FastOrder organizează astăzi, 7 decembrie, ora 18, la Eurohotel Baia Mare, conferinţa ”Business performant în lumea digitală”. Conferinţa este susţinută de Lucian CRAMBA, pe tema ”Povestea unui start-up IT românesc evaluat la 1 milion de euro” şi de Doru ŞUPEALĂ, consultant de marketing în IT, cu subiectul ”Marketing modern: ce personalitate alegi şi comunici pentru brandul tău?” Evenimentul are şi o conotaţie umanitară: participanţii vor fi invitaţi să doneze cât consideră fiecare de cuviinţă pentru campania umanitară ”Ridică-te, tati!”, care are ca beneficiar un tânăr băimărean rămas imobilizat în urma unui accident rutier.