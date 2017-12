Conferinţă interjudeţeană a ASTREI şomcutene

Zilele trecute, Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” din Baia Mare a găzduit Conferinţa interjudeţeană ,,Astra Şomcuteană. Educaţie şi transdisciplinaritate contemporană”.

Manifestarea a fost organizată la iniţiativa Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), Despărţământul Şomcuta Mare, în colaborare cu trei prestigioase instituţii de educaţie şi cultură: Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Litere Baia Mare, Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare şi Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” Şomcuta Mare. Acţiunea a fost deschisă solemn, cu intonarea imnului de stat al României şi a imnului ASTREI. Au participat: primarul oraşului Şomcuta Mare, Gheorghe Ioan Buda; decanul Facultăţii de Litere Baia Mare, conf. dr. Mircea Ioan Farcaş; directorul Bibliotecii ,,Petre Dulfu” Baia Mare, prof. dr. Teodor Ardelean; directorul Liceului Teoretic ,,Ioan Buteanu” Şomcuta Mare, prof. Corina Sanda Muntean; preşedintele Despărţământului ASTRA Târgu Lăpuş, prof. dr. Valeria Bilţ, preşedintele Despărţământului ,,Dr.Teodor Mihali” Dej, ec. dr. Radu Gavrilă.

În luările de cuvânt, a fost punctat rolul major pe care îl are ASTRA în promovarea valorilor culturale ale românilor şi sensibilizarea neamului românesc în preajma evenimentelor prilejuite de Centenarul Marii Uniri. Primarul Gheorghe Ioan Buda sprijină acţiunile ASTREI şomcutene, care s-a reînfiinţat în primăvara acestui an, la Şomcuta Mare, fiind nevoie de implicare şi dăruire în promovarea culturii şi tradiţiilor locale pe plan naţional şi chiar internaţional. ,,Apreciez efortul pe care profesorii şomcuteni îl depun în vederea reclădirii ASTREI. Este lăudabil că membrii asociaţiunii militează pentru îndeplinirea idealurilor astriste într-o epocă tulbure. Consider că ASTRA este o expresie supremă a solidarităţii educative şi culturale a românilor, motiv pentru care Primăria şi Consiliul Local Şomcuta Mare sprijină acţiunile derulate sub egida Asociaţiunii”, a punctat primarul Gheorghe Ioan Buda.

Educaţia pentru valori

Conferinţa a abordat teme de interes pentru cadrele didactice şi astrişti în general, axându-se pe educaţia pentru valori, abuzul asupra copiilor şi tinerilor, absenteismul şcolar, agresivitatea în şcoală, fenomenul neglijării la elevii din învăţământul gimnazial şi liceal, strategii de prevenire a fenomenului de bullying la elevi, respectiv stresul ocupaţional la profesori, efecte asupra sănătăţii şi modalităţi de gestionare. Au susţinut aceste teme: conf. univ. dr. Monica Maier, lector. univ. dr. Florina Achim, lector univ. dr. Zorica Triff, lector univ. dr. Alina Boja, lector univ. dr. Dorin Triff, prof. psih. drd. Antoneta Bolchiş, prof. Mariana Feidi. Preşedintele Despărţământului Astra Şomcuta Mare, prof. Alina Talpoş, a punctat: ,,Ne bucurăm că am reuşit să organizăm o acţiune de o asemenea anvergură în acest templu al culturii maramureşene, fiind cea de-a doua acţiune de acest gen derulată sub egida ASTRA şomcuteană şi Universitarii. Despărţământul Şomcuta Mare s-a reconstituit în primăvara acestui an, iar eforturile depuse pentru resuscitarea activităţilor culturale sunt vizibile şi au ecou. Intenţionăm ca în perioada următoare să realizăm o carte cuprinzând modulele prezentate în cadrul conferinţei, astfel încât tot ceea ce s-a prezentat să capete o formă palpabilă şi să rămână moştenire pentru posteritate”.

Astriştii şomcuteni se pregătesc pentru organizarea unei noi acţiuni în 16 decembrie a.c., când va avea loc un concert regional de colinde sub egida ,,Slobozi-ne gazdă-n casă”, la care sunt aşteptaţi oaspeţi din Despărţămintele ASTREI Năsăud, Beclean, Dej şi Târgu Lăpuş.

Alina TALPOŞ