Însoţit de Cătălin Cherecheş şi consilierii locali, Moşul a împărţit jocuri LEGO micuţilor băimăreni

• Şi în acest an, „Moş Crăciun vine la toţi copiii din Baia Mare” •

Periplul lui Moş Crăciun la unităţile de învăţământ preşcolare şi primare a început ieri. În luna cadourilor, în perioada în care fiecare dintre noi trebuie să ne aplecăm la nevoile celor din jurul nostru, bătrânelul de poveste va împărţi daruri pentru aproximativ 11.000 de copii.

Ieri, însoţit de primarul Cătălin Cherecheş, viceprimarul Noemi Vida, dar şi de câţiva consilieri locali, cu multe daruri în tolbă, Moş Crăciun i-a vizitat pe micuţii de la Grădiniţa cu Program Prelungit numărul 27, Şcoala „Lucian Blaga”, Grădiniţa cu Program Normal numărul 37, Grădiniţa cu Program Prelungit „Otilia Cazimir”, Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Alecsandri” şi Grădiniţa „Caritas”. În total, în prima zi a acţiunii „Moşul vine la toţi copiii din Baia Mare”, peste 1.400 de micuţi s-au bucurat de jocuri educative LEGO.

„Moşul vine la toţi copiii din Baia Mare” se desfăşoară pentru al şaselea an consecutiv, acţiunea desfăşurându-se la iniţiativa primarului Cătălin Cherecheş şi este susţinută din bugetul Consiliului Local.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „ În ultimii ani, de sărbătorile de iarnă am considerat, împreună cu reprezentanţii din Consiliul Local Baia Mare, că este frumos ca fiecare copil din municipiul Baia Mare să-l întâlnească pe Moş Crăciun. Şi pentru mine personal, dar şi pentru colegii mei din Consiliul Local este o bucurie să facem acest gest, să vedem cum fiecare copilaş se bucură de cadoul primit. Mergem personal la fiecare grădiniţă, şcoală sau creşă şi îl aducem în mijlocul copiilor pe Moş Crăciun, nu cu mâna goală, ci cu câteva cadouri. În acest an, am ales să le împărţim copiilor jocuri educative LEGO pentru a le stimula creativitatea şi inteligenţa. Acţiunea o desfăşurăm pentru a intra în spiritul sărbătorilor de iarnă, pentru a face în aşa fel încât micuţii băimăreni să aibă zâmbetul pe buze şi să ne inspire şi ei, copiii, cu ceea ce avem de făcut mai bine şi mai frumos pentru oraşul nostru”.

Clara Sinn, consilier local: „Copiii au fost extraordinar de încântaţi şi fericiţi. Mă bucur foarte mult că am putut participa la această bucurie a lor”.

Ioana Marincaş, consilier local: „A fost o bucurie pentru mine să îmi petrec dimineaţa alături de suflete nevinovate care exprimă fericire. Faptul că am fost împreună cu colegii mei din Consiliul Local şi de domnul primar la o astfel de acţiune, putând vedea care este reacţia celor mici, mă motivează să susţin în continuare proiecte care aduc bucurie viitorului oraşului nostru”.

Ieri, Moşul darnic a trecut pe la cei mici pentru a le oferi o bucurie. Cei mai mulţi dintre ei l-au răsplătit pe bătrânelul cu barbă albă cum au ştiut ei mai bine şi i-au cântat versuri dedicate lui.

„Moşul este bun şi blând şi vine de fiecare dată la mine”, a spus o fetiţă.

„Moşul cred că va veni şi în Noaptea de Crăciun, pentru că răsplăteşte copiii cuminţi”, a mai spus un băieţel.

Moş Crăciun va vizita fiecare copil din sistemul educaţional preşcolar şi primar, astfel încât până la vacanţa de iarnă fiecare micuţ să se poată bucura de cadouri.