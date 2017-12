Criză de lemn de foc în Botiza

Sătenii din Botiza se plîng că nu au lemne pentru iarnă

Lemnul de foc este mărul discordiei între localnici şi autorităţile locale din Botiza. Sătenii se plâng că n-au cu ce să se încălzească peste iarnă. Primarul Florea Poienar ne spune că noul Cod silvic le interzice oamenilor să taie lemne, însă chiar şi aşa comuna are asigurat necesarul de lemn, dar gospodarii trebuie să-l transporte din pădure.

Ioan Sidău, un localnic, ne explică: „Se urneşte pădurea pe noi, iar noi nu ne putem aproviziona cu lemn de foc. Primăria aprobă cererile, însă până intrăm noi în posesia lemnelor trec luni…”

„Avem probleme cu pădurea asta. Nu înţeleg cum s-au împroprietărit satele vecine cu pădure la noi în comună! Să vină Poienile Izei să taie la ras pădure, nemarcat nimic?! Sunt câţiva şmecheri şi doar ei duc lemn din pădure, iar eu stau cu cerere de patru luni pentru lemne de foc. Plătesc 200 de lei pe un metru ster, pe crengi. Deci şmecherii pot vinde lemn de aici, iar tu, cetăţeanul comunei Botiza, nu poţi. Vin din satele vecine şi taie pădurea, sunt prieteni cu pădurarul, vând la metru ster, iese 350 de lei/metru cub de lemn de foc, ceea ce e foarte scump”, este de părere Vasile Poienar, un alt sătean.

„Vânturile acelea au culcat multă pădure la pământ, dar noi nu avem voie să ne atingem de ea. Şi eu am cumpărat lemne de la şmecheri, de 2.500 de lei. Ei le iau la prima mână, noi suntem a doua, deci plătim scump lemnul”, completează un alt localnic.

Există lemn, dar trebuie adus

„Conform Codului silvic, oamenii n-au ce căuta în pădure, nu se mai dă voie să mergi să-ţi tai lemnele, lemnele trebuie exploatate de firme autorizate, dar acestea nu prea vor să facă prestări de servicii, zic că nu li se merită, că nu sunt drumuri. La noi în comună masa lemnoasă este asigurată pentru populaţie, avem lemn marcat. Am deschis două partide de lemn de foc, fasonat la cioată, dar localnicii şi-au vândut caii, şi-au cumpărat autoturisme, aşa că toată lumea aşteaptă să le ducă cineva lemnele acasă! Avem disponibil sute de metri cubi într-o partidă în care nu a intrat nimeni, nu au cu ce, sunt doar câteva perechi de cai în sat şi au preţ foarte ridicat la transport, la omul de rând ajunge foarte scump lemnul de foc acasă. Ei ar dori să le punem lemnele în poarta casei şi să fie subvenţionate, i-am obişnuit să adăugăm la preţul de exploatare doar un leu, ca să nu ne ia Curtea de conturi. Noi vindem practic lemnul de foc la 85 de lei metrul cub şi plătim 74 de lei la prestator! Dăm lemnul aproape de gratis, nu încasăm aproape nimic pe materia primă! Oamenii aşteaptă să le ducem lemnele acasă, să vină cu cererea de la primărie şi prestatorul să i le ducă acasă. Unele sunt cu cioturi, borte, le refuză. Lemnul de lucru îl vindem ca să ne acoperim cheltuielile cu pădurea şi nu-ţi permite fişa de valorificare altfel. Comuna are în administrare 1.324 hectare de pădure tânără, la prima tăiere, deci sunt lemne subţiri. De aceea prestatorii nu vin să taie, zic că nu li se merită. Cetăţenii vin la primărie şi le aprob 6 mc/familie şi cererea ajunge la pădurar, iar când le vine rândul la lemne trebuie să meargă în pădure… Cât despre alţi proprietari de pădure, în UAT-ul nostru are pădure Şieul (600 ha), Rozavlea (peste 600), Poienile Izei (800 ha) şi Strâmtura (560), aşa că ei fiecare îşi duc, la rândul lor, lemne de foc din pădurea lor. Concluzia este că lemne sunt destule pentru toţi. Dacă ar avea unii şi voinţă, să-şi ducă singuri lemnele acasă, atunci ar fi pentru toată lumea. Însă mulţi nu şi-au curăţat terenurile, pe dealurile comunei, cu 20 de ani în urmă, se făcea fân până în vârful muntelui, iar acum este pădure peste tot”, ne lămureşte Florea Poienar, primarul din Botiza.