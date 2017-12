Deputatul Adrian Todoran susţine proiectele Maramureşului

Proiectul de Lege privind bugetul pentru anul 2018 a ajuns în Parlament. Până azi după-amiază, aleşii pot depune amendamente, în scopul unei cheltuiri cât mai eficiente a banilor publici. Pentru investiţiile din Maramureş, primăriile aşteaptă, la fel ca în fiecare an, să intre pe lista de priorităţi. În sprijinul lor, deputatul Adrian Todoran le-a cerut administraţiilor locale din mediul urban din judeţ o centralizare a proiectelor de investiţii depuse în ultimii ani şi a solicitărilor de finanţare adresate instituţiilor centrale ale statului, urmând ca ele să fie susţinute prin amendamentele depuse.

„Momentul constituirii şi adoptării bugetului de stat pentru următorul an este foarte important pentru administraţiile locale. În calitate de deputat de Maramureş, voi susţine proiectele de investiţii ale judeţului, cu menţiunea că prioritare vor fi cele pentru care primăriile contactate de mine au trimis lista cu obiectivele ce necesită finanţare. În cursul săptămânii trecute, am adresat primăriilor din mediul urban rugămintea de a-mi pune la dispoziţie lista cu proiectele prioritare pentru fiecare localitate, iar primul feedback a venit din partea oraşelor Dragomireşti şi Târgu Lăpuş. Principalele solicitări privesc investiţii în infrastructura rutieră, precum şi reabilitarea unor şcoli şi licee. Voi menţiona expres aceste obiective în amendamentele pe care le depun luni”, spune deputatul Adrian Todoran.

De asemenea, aşa cum a precizat şi cu alte ocazii, deputatul maramureşean va depune toate eforturile pentru materializarea proiectului de reabilitare a Casei Memoriale George Pop de Băseşti (o clădire ce riscă să se prăbuşească), simbol al Marii Uniri, un obiectiv esenţial pentru Centenarul pe care îl vom aniversa la 1 Decembrie 2018.

Cătălin MAN