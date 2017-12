Liceul din Şomcuta Mare se extinde

Clădirea liceului din Şomcuta Mare se va extinde conform unui proiect depus pe PNDL. Concret, va fi construit încă un corp ce va adăposti săli noi de clasă şi un laborator. Extinderea este necesară, deoarece la unitatea şcolară vin mai nou elevi şi din comunele învecinate.

Investiţii se vor face şi la grădiniţa cu program prelungit din localitate, cuantumul celor două proiecte trecând de 2 milioane lei. Gheorghe Buda, primarul din Şomcuta Mare, explică: „Pe PNDL avem un proiect de extindere a liceului la care am semnat contractul de execuţie în luna octombrie. Prin această investiţie se va extinde liceul. Practic, se va construi un corp nou cu trei nivele, ce va adăposti două săli de clasă, laborator şi tot ce mai este necesar pentru buna funcţionare a instituţiei educaţionale. De asemenea, s-a derulat procedura de licitaţie şi pentru extinderea la grădiniţa cu program prelungit din oraş. Tot pe acelaşi program este finanţat şi proiectul acesta. Finalizarea celor două investiţii este programată în 2018. La liceu reabilitarea va costa 1.650.000 lei, iar la grădiniţă 780.000 lei. La liceu este nevoie mare de încă două săli de clasă, deoarece avem trei clase pe fiecare an, două de uman şi una de real. Plus că mai avem clasele V-VIII, care sunt tot aici. Numărul elevilor nu se modifică substanţial, însă vin la noi în oraş copii din Valea Chioarului, Remetea, Mireşu Mare şi atunci este necesară extinderea clădirii cu încă un corp. Împreună cu grădiniţa şi Şcoala nr.2 avem 1.260 de elevi. Pe vremuri erau mult mai mulţi elevi. Ţin minte că erau 5 clase de a IX-a pe nivel la liceu, când eram eu elev”.