Cavalerii Negri, locul I la Memorialul “Bogdan Mandi”

Echipa Cavalerii Negri a cîştigat locul I la ediţia a VII-a a Memorialului „Bogdan Mandi”.

Memorialul „Bogdan Mandi”, ajuns la a şaptea ediţie, a avut loc în sala de sport a Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare. Patru echipe au participat, toate fiind formate din arbitri, observatori şi foşti arbitri, inclusiv colegi de generaţie ai lui Bogdan Mandi. Este vorba despre Cavalerii Negri, Red Dogs, Oldies but Goldies şi Veveriţele Incolore. Rezultate înregistrate: Red Dogs – Oldies but Goldies 2-3 (1-1 după timpul regulamentar de joc); Cavalerii Negri – Veveriţele Incolore 5-0; Veveriţele Incolore – Red Dogs 0-5 (finala mică); Cavalerii Negri – Oldies but Goldies 3-1 (finala mare).

În urma acestor scoruri, locul I le-a revenit Cavalerilor Negri, echipă formată din: Vasile Andreicuţ, Vlad Mare, Ioan Anişoreac, Lorand Szabo, Alexandru Baghiu, Cătălin Erdei, Denis Şomcherechi, Dorinel Iosif şi Cristian Oanea.

Echipele de pe primele trei locuri au fost răsplătite cu diplome şi cupe. Au fost acordate şi premii speciale, Marius Bărbuş şi Dorinel Iosif fiind golgheterii competiţiei cu cîte trei goluri înscrise, în timp ce Alin Bota a fost cotat cel mai valoros portar. Pentru Veveriţele Incolore, echipa de pe ultimul loc, premiul de consolare a fost… o pungă de alune.

Partidele au fost arbitrate de Francisc Lukacs şi Csaba Mezei.

Memorialul „Bogdan Mandi” a fost organizat de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş (AJFMM), la iniţiativa lui Dan Marchiş – preşedinte al Comisiei de Observatori.