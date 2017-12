La mulţi ani! Ştefan Hruşcă la a 60-a aniversare

Vineri, 8 decembrie 2017, cantautorul de mare excepţie, cîntăreţul din stele de „talie” naţională şi internaţională, prof. Ştefan Hruşcă a împlinit vîrsta de 60 de ani. A venit pe lume la 8 decembrie 1957 în comuna Ieud, parcă pe un cal alb, pe cîmpuri de mătase – să lumineze pămîntul şi să fascineze oamenii, să bucure sufletele printr-un strămoşesc colind. Crăciunul parcă nu este Crăciun fără colindele lui Ştefan Hruşcă: “Nu pot să împodobesc nici măcar bradul, fără să-i ascult colindele. Am senzaţia că undeva lipseşte ceva! Acel „ceva” eu găsesc în vocea lui, în care cîntă, în felul în care vorbeşte despre aceste minunate datini şi tradiţii strămoşeşti, care, din păcate, în multe locuri se pierd”, spune o admiratoare. A copilărit printre foarte mulţi copii, Ieudul fiind considerat comuna cu cei mai mulţi copii din judeţul nostru. Despre părinţii săi colindă el însuşi: “Enigmatici şi cuminţi, terminîndu-şi rostul lor / Lîngă noi se sting şi mor, dragii noştri, dragi părinţi / Cheamă-i Doamne înapoi că şi aşa-au dus-o prost. / Şi fă-i tineri cum au fost… fă-i mai tineri decît noi. / Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva / Să-i mai poţi întîrzia să o ia de la-nceput…” Copilăria cu bucuriile ei şi-a petrecut-o la Ieud. După absolvirea şcolii gimnaziale în satul natal, Hruşcă devine elev şi apoi absolvent al Liceului Pedagogic şi al Şcolii Populare de Arte de la Sighetu Marmaţiei. Ajunge apoi învăţător la Borşa unde este remarcat de către omul de cultură, scriitorul şi poetul Adrian Păunescu, conducătorul Cenaclului “Flacăra”, unde a debutat ca artist-interpret, pînă în anul 1984 susţinînd peste 1.000 de concerte-spectacole. Dar debutul propriu-zis al lui Ştefan Hruşcă îl face cu remarcabila colindă “Flori de măr”. Din ce povesteşte Hruşcă, a venit în Bucureşti la sfîrşit de noiembrie 1981, cu o gentuţă cu cîteva haine şi o chitară într-o husă cusută la maşină de sora sa mai mare, Maria: „Ori te fac mare, ori te întorci la catedră“, i-a spus Păunescu şi i-a dat teribila „Rugă pentru părinţi“ s-o cînte. L-a făcut mare pe Hruşcă, pentru că „Ruga“ intra la inima tuturor celor care umpleau stadioanele Cenaclului. Dar colindele interpretate de Ştefan Hruşcă şi-au dobîndit statutul de veritabilă tradiţie autohtonă a sărbătorilor de iarnă, care te aduc mai aproape de minunea naşterii Mîntuitorului nostru! De-a lungul carierei sale a obţinut nenumărate premii, printre care: Marele Premiu al Muzicii Folk (1982), Premiul pentru Creaţie (1983) Premiul “Discul de Aur” oferit de Casa de discuri Electrecord cu albumul „Colinde I”, pentru cele mai multe albume vîndute (1991); Al doilea “Disc de Aur” pentru albumul „La săvîrşitu’ lumii” (1996); Premiul Uniunii Oamenilor de Artă; pentru cele mai multe unităţi vîndute din albumul „Ziurel de Ziurel”. De-a lungul timpului au apărut discurile: Rugă pentru părinţi (1984) Urare pentru îndrăgostiţi (1986), Colinde I (1990), La săvârşitu’ lumii (1993) Ziurel de ziurel (1995), Fostele iubiri (1995), Hruşcă (2013) Sfântă-i sara de Crăciun (2001), 20 de ani (2001), Crăciunul cu Hruşcă (2001) Iarăşi flori dalbe (2005), Balade speciale (2007), La mijlocu’ cerului (2012) şi Crăciunul cu Hruşcă. De peste 21 de ani, Ştefan Hruşcă duce o viaţă liniştită de canadian, în Whitby, lîngă Toronto, la mai bine de 7.700 de km distanţă de locurile natale. Ei şi-au construit o casă şi o familie frumoasă, alături de ieşeanca Gianina, fost fotomodel. Hruşcă şi Geanina au împreună doi copii, pe Steven, în vîrstă de 23 de ani şi pe Andra de 21 de ani. Întors în ţară pentru a susţine bine-cunoscutele concerte de Crăciun, Ştefan Hruşcă nu a uitat de cel care, în 1981, i-a îndrumat paşii spre lumea muzicală – Adrian Păunescu: „Nu aş fi putut să mă aflu în faţa dvs., nici în celelalte locuri unde am concertat, în faţa unui public frumos, dacă în 1981, cînd eram învăţător în Borşa, Adrian Păunescu nu m-ar fi descoperit şi nu mi-ar fi dat şansa să mă afirm pe scena Cenaclului “Flacăra”. Din acel moment, am urmat drumul scenei şi sper să-i fiu credincios pînă voi închide ochii”. Prin intermediul ziarului “Graiul Maramureşului – urăm marelui Ştefan Hruşcă, “LA MULŢI ANI”.