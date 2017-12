Patria şi Regele

Sub acest slogan am fost educat începând din cls. I primară. Acesta a prins rădăcini în inima şi în sufletul meu, şi nu m-au părăsit pe tot parcursul vieţii mele. De două ori am plâns pentru rege. Întâi, la 30 decembrie 1947, când am aflat că regele a abdicat, apoi, acum, când am aflat de decesul Majestăţii Sale. L-am iubit mai mult din martie 1945, când a venit la Cluj însoţit de Vaşinski, ministrul de externe al U.R.S.S. pentru a prelua oficial Ardealul de Nord, răpit mişeleşte de către Ungaria Hortistă. Elev fiind la Cluj, m-am strecurat prin mulţime să-l văd cât mai de aproape, pe dragul meu Rege. Am ajuns cam la 10-12 m, în apropierea tribunei. I-am admirat frumuseţea fizică şi ţinuta sobră care îl caracteriza. Am apreciat atitudinea austeră adoptată la defilarea prin faţa tribunii, cu multiplele drapele ungureşti, întorcându-şi capul în semn de protest, fără să aplaude. Când s-a votat Constituţia în 1990, eu am votat împotrivă din cauza formei de guvernământ, deoarece doream regat nu republică. Sunt convins că dacă regele se întorcea la tron, situaţia ţării noastre era alta. Ne-am bătut joc de el când i-a fost refuzată întoarcerea în ţară, în locul unde s-a născut şi petrecut copilăria, adolescenţa şi tinereţea, fiind cetăţean român, cetăţenie la care n-a renunţat niciodată. Apoi i s-a refuzat vizita la mormintele înaintaşilor lui. Mie, în calitate de cetăţean român, îmi este ruşine de aceste gesturi nesocotite. Cu toate acestea, Majestatea Sa ne-a iertat, dând dovadă de înţelepciune şi iubire faţă de poporul său. Chiar în exil fiind, nu şi-a uitat nici religia ortodoxă, în care a fost botezat şi cununat. Mai mult, şi-a botezat şi fiicele sale tot în această religie, dovedind încă o dată, patriotism şi dragoste de ţară. La aflarea decesului Majestăţii Sale, acasă, am coborât drapelul în bernă, unde va rămâne şi pe timpul zilelor declarate de doliu naţional. Cel puţin aşa să-mi dovedesc preţuirea şi recunoştinţa pentru Regele Nostru. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în rândurile Sfinţilor!

Ionel Fătcaş