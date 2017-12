În Rona de Jos – angajaţi puţini în primărie, muncă multă…

Organigrama administraţiei locale din Rona de Jos este ocupată doar jumătate. Astfel, din 12 posturi existente, doar 6 sunt şi ocupate. Asta în condiţiile în care volumul de muncă a crescut simţitor în ultimii ani.

Funcţionarii îndeplinesc prin delegare de atribuţii, pe lângă fişa postului dată de locul de muncă, şi alte sarcini, dar pentru care nu sunt plătiţi în plus. Ioan Marina, secretarul comunei Rona de Jos, explică: „Din păcate, avem din ce în ce mai puţin personal, în condiţiile în care volumul de arhivă se dublează aproape an de an. Ca termen de comparaţie, erau 50 de centimetri liniari de arhivă într-un an, când se lucra administrativ cu 3.000 de oameni, iar acum lucrăm cu aproximativ 2.000 şi avem 2 metri liniari de arhivă într-un an. Deci volumul scriptic şi documentele din fiecare dosar s-au înzecit! Deci ni se solicită foarte multe documente, plus foarte multă corespondenţă cu alte instituţii care îşi iau seva din activitatea noastră, a primăriilor. La ora actuală lucrăm doar 6 funcţionari activi în primărie. Practic, sunt doi muncitori, o femeie de serviciu, un bibliotecar, primarul, viceprimarul, eu, o persoană pe asistenţă socială. Organigrama prevede 12 posturi, aşa că fiecare are atribuţii în plus. Toată ziua trebuie să studiem, să fim informaţi şi puşi la zi cu toate modificările legislative ca să putem da cetăţeanului informaţii cât mai apropiate de realitate pentru a-şi rezolva problema. Din păcate, şi schimbările acestea dese de legislaţie ne dau mari bătăi de cap şi nu ne ajută cu nimic, pentru că ne trebuie o perioadă ca să ne acomodăm cu o lege nouă, s-o înţelegem după care o implementăm. Ba mai trebuie să facem şi o practică unitară, fără a greşi involuntar, deoarece nu avem întotdeauna timpul fizic să analizăm fiecare modificare. Ca lucrurile să funcţioneze normal, ar trebui să fim măcar dublu faţă de câţi suntem în prezent şi pe specialitate. E foarte greu după o anumită vârstă să te tot formezi pentru atribuţiile date în plus”.