Steagul regal flutură în Şişeşti

Gospodarul Gheorghe Viman (57 ani), din comuna Şişeşti, strada Principală nr. 151 (lîngă capelă), este un urmaş al lui Vasile Lucaciu în ce priveşte dragostea pentru ţară. Astfel, cu mijloacele sale modeste, de pensionar de boală cu pensie sub o mie de lei, ţine să expună în curtea casei sale drapelele Uniunii Europene şi al României, iar acum, în perioada de doliu naţional după regele Mihai, a arborat şi steagul regal în bernă, peste stema regală cade o panglică neagră.

În curtea gospodăriei, badea Gheorghe a expus şi obiecte artizanale, pentru frumuseţea lor simbolică. Sub un acoperiş cu şindrilă, pe un postament de piatră, are un car cu boi de ceramică. Iar alături, o sanie trasă de doi cai. Fîntîna cu roată şi tambur de lemn atrage de asemenea privirile trecătorilor. Iar pentru vizitatorii copii, a pus într-un colţ o Albă ca Zăpada şi şapte pitici, de pe care curăţă neaua – încă nu au un acoperiş al lor.

Ansamblul de piese n-are o valoare prea mare, dar cetăţeanul le-a îmbinat în aşa fel ca trecătorii să-şi dea seama ce gîndeşte el. Acum, îşi exprimă regretul la moartea ultimului rege, Mihai. Badea Gheorghe a fost de meserie lăcătuş mecanic, însă a urmat şi liceul la seral, tocmai pentru a arăta lumii că doreşte să fie în primele rînduri de români.

Victor MAXIM