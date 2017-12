“Un crâmpei de veşnicie” trăit la concertul de colinde “Sus la Poarta Raiului”

Un dar de suflet a oferit băimărenilor Ansamblul Folcloric Naţional Transilvania, în seara zilei de 11 decembrie, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. A fost cea de-a XI-a ediţie a concertului de colinde „Sus la poarta raiului”, organizat în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, Consiliul Judeţean Maramureş şi Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”. Evenimentul a fost încununat de prezenţa coralei „Armonia” din Constanţa care a oferit şi de această dată un moment artistic de calitate, dar şi de mare încărcătură emoţională.

Colindul străbun, “o rugăciune înspre Dumnezeu”

Cei prezenţi în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare şi-au primenit sufletele pentru marele praznic al Naşterii Domnului de care ne mai despart doar câteva zile. Rând pe rând în faţa spectatorilor au venit colindători, de la cele mai fragede vârste până la cei maturi. În debutul evenimentului au colindat „Coconii” şi „Mugurii” Maramureşului, grupurile de copii ale Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania care reunesc peste 100 de micuţi. A venit apoi în faţa publicului, ceata de colindători din Ţara Lăpuşului şi chiar prezentatorul spectacolului, interpretul de muzică populară, Alexandru Pugna. „Aceşti colindători ne amintesc de aceste valori inestimabile ale neamului nostru românesc, aceste valori care stau mărturie peste timp despre faptul că neamul românesc s-a născut în primul rând neam creştin. Mă gândeam că, dacă toate cărţile de religie ar dispărea numai prin mesajul acestor colinde, am putea aduce la lumină învăţătura mântuitoare. Eu am credinţa că aceste colinde trebuie interpretate cu acea evlavie cu care spunem o rugăciune. Ele sunt o rugăciune a românilor înspre Dumnezeu, reprezintă mo­dul în care românul a înţeles să-i mulţumească bunului Dumnezeu pentru cel mai mare dar pe care l-a făcut omenirii, pe Fiul Său, de aceea în această perioadă se fac daruri. Pentru că noi, oamenii, am primit de la Dumnezeu Tatăl cel mai mare dar, pe însuşi Fiul Său, care a coborât din înaltul cerului, a trecut cerescul prag şi S-a făcut om pentru fiecare dintre noi, pentru cei care vor veni şi vor exista pe acest pământ”, a punctat Alexandru Pugna.

“Hrană pentru suflet”

La rândul său, PS Iustin episcopul Maramureşului şi Sătmarului a subliniat că aceste colinde „sunt cele mai preţioase valori pe care le avem şi de care nu ne poate dezmoşteni nimeni. Lumea secularizată, lumea desacralizată şi-a pierdut bucuria pe care o avem noi. Nu mai simte bucuria sărbătorilor, nu mai au trăiri sufleteşti, ci doar satisfacţii materiale, ori tocmai aceasta e salvarea omenirii, bogăţia spirituală şi trăirile emoţionale şi sfinte pe care noi de fiecare dată de sărbători le simţim la cel mai înalt nivel, la cea mai înaltă intensitate. Suntem la a XI-a ediţie. De la o ediţie la alta am crescut. Am trăit un crâmpei de veşnicie. Ce oferă Biserica nu oferă nicio altă instituţie. Este hrană pentru suflet. În această seară, am simţit că ne-am potolit foamea şi setea după Dumnezeu şi ne-am pregătit şi ne pregătim să-L primim pe Fiul Său în ieslea Bethleemului”, a accentuat PS Iustin.

Concertul a fost încheiat de corala „Armonia” din Constanţa care a atras ropote de aplauze. Cei prezenţi în catedrală au fost purtaţi de membrii coralei prin diferite trăiri şi sentimente: de la nostalgie, tristeţe, până la bucuria adusă de marele praznic al Naşterii Domnului. Noutatea din acest an a fost că membrii coralei au colindat, acompaniaţi la pian şi la chitară. Repertoriul a fost unul diversificat, incluzând colinde strămoşeşti, colinde pe versurile poeţilor din închisorile comuniste, dar şi colinde preluate din repertoriul internaţional. Corala „Armonia” din Constanţa a fost desemnat în iulie 2014, drept „cel mai bun cor bărbătesc din lume”, în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului World Choir Games, desfăşurat la Riga, în Letonia. Grupul coral mai are în palmares medalii obţinute la festivalurile din Cincinatti (SUA) şi Graz (Austria), iar la Jocurile Corale Mondiale care s-au desfăşurat la Soci, în Rusia, ce a reunit 283 de coruri din 36 de ţări, Armonia din Constanţa a fost dublu medaliat cu aur. Un premiu important a obţinut şi în acest an la un eveniment din Israel.