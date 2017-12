Copiii de la Grădiniţa Ion Creangă, la colindat

Atmosferă de bucurie şi de sărbătoare ieri, 13 decembrie, în redacţia Graiul Maramureşului. Micuţii din grupa mare de la Grădiniţa „Ion Creangă”, structura Mihai Eminescu, au venit la colindat, însoţiţi de educatoarea lor, Florica Mihali. Încă de la început, unul dintre copii, Cristian, ne-a asigurat că „o să cântăm frumos”. Aşa a şi fost. Din sufletele curate ale micilor colindători au izvorât mesajele pline de încărcătură spirituală ale colindelor străbune. Copiii au cântat: „Astăzi S-a născut Hristos”, „Florile dalbe” şi „Scoală gazdă din pătuţ”. Au fost acompaniaţi la chitară de educatoarea lor, Florica Mihali, care ne-a mărturisit că e foarte pasionată de muzică şi că din adolescenţă obişnuia să cânte la acest instrument. Acum îi însoţeşte cu chitara pe preşcolarii pe care îi are în grijă. „Copiilor le place mult să colinde. Ne reamintim colindele de la un an la altul. Le colindă şi acasă cu părinţii. Am observat că le ştiu chiar de acasă”, a punctat educatoarea Florica Mihali. În acest an, cei din grupa mare de la Grădiniţa Ion Creangă vor participa şi la un festival de colinde organizat la Grădiniţa Step by step. De asemenea, vor colinda în cadrul serbării tradiţionale de Crăciun.