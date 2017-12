Legenda europeană

Conceptul de naţiune a apărut în perioada Iluministă şi a cultivat în indivizi sentimentul de apartenenţă la conştiinţa naţională. Privind cum a fost construit poporul nostru, constatăm că istoria s-a bazat pe suferinţă, rare fiind momentele de bucurie, precum la 1 Decembrie 1918. Au abundat momentele istorice negative. Sîntem deci un neam în construcţie de sine şi trebuie să fim conştienţi de acest lucru, să nu cădem în eterna jale mioritică!

Pentru a ridica ceva nou, trebuie să dărîmăm vechiul, ceea ce facem cu regrete după epoca democraţiei populare. Alţii se gîndesc ce bine ar fi fost cu monarh (Germania a fost imperiu, a devenită republică în urmă cu o sută de ani, dar nu se pune problema readucerii urmaşilor împăratului de Hohenzolern la cîrma ţării). Construcţia de sine a românilor şi a naţiunii trebuie să continue pe calea republicană şi europeană, însă cetăţenii acestei ţări trebuie să-şi acopere hiatusurile de conştiinţă, libertate şi dezvoltare personală.

Există o necesitate peste care nu putem trece, acesteia îi jertfim o bună parte din viaţa noastră şi nu are legătură cu ideologia şi politica. Stima şi respectul nu răsar în noi prin simplul fapt că sîntem simpatizanţi ai unui partid, ci din grija pe care o avem ca toţi cei din jur să se simtă liberi şi în acest fel să-şi poată utiliza potenţialul fizic şi intelectual. Şi partenerii occidentali ar trebui să ne asigure acest confort în afacerea de integrare, pentru a nu ne simţi oprimaţi ca-n veacurile trecute la rînd. Societatea românească va adera la cea europeană doar dacă ştim să fim fiecare în parte şi împreună. Dacă nu, nu. Pare un efort gigantic, însă pic cu pic se adună marea, deci succesul depinde de răbdarea şi gîndirea comună.

Am rezistat în totalitarism, simţeam că nu sîntem noi înşine cu adevărat şi că sistemul impune reguli de constrîngere absurdă. Democraţia ne-a adus însă nesperata libertate personală dorită, pe care acum ezităm să o asumăm şi nu sîntem foarte mulţumiţi de ea – de vreme ce unii nostalgici s-ar întoarce la monarhie sau la comunism. Deci tînjim după altceva (nu prea ştim după ce) şi în existenţa actuală. Ne-am dori şi mai multă libertate, dezvoltare accelerată prin cultură, să ne construim fiinţa prin iubire şi înţelepciune, prin muncă şi creaţie, să fim mai puţin coajă şi mai mult miez…

Ne visăm ca stat federal între Statele Unite ale Europei (idee germană social-democrată). Putem deveni pe deplin europeni prin deconstrucţie şi reconstrucţie, asta se întîmplă în perioada de tranziţie de la un sistem în care cîţiva decideau, la unul în care hotărîm cu toţii cum să devenim indivizi complecşi, integraţi într-o comunitate ea însăşi în continuă construcţie postmodernă, ceea ce presupune şi suferinţă, un alt nume al dezordinii.

Ne confruntăm cu creşterea neîncrederii cetăţenilor faţă de UE şi trebuie să depăşim acest impas de jos în sus, nu de sus în jos. Identitatea europeană se creează din combinarea elementelor comune ce unesc popoarele de pe acest continent şi din conştiinţa că aparţinem de acest spaţiu comun şi vom evolua spre ideea de comunitate şi stat transnaţional. Construcţia europeană n-ar trebui să aibă la bază ideea de unire împotriva altora, a Rusiei, a Marii Britanii… Obiectivul principal să fie asigurarea păcii şi a stabilităţii, inclusiv la nivel economic.

Încă nu am încheiat construcţia de sine ca români şi ne aşteaptă, deja a început, proiectarea de sine în cetăţeni europeni. Ideea are adversari, oameni care privesc revanşard – au probleme de stimă de sine. Însă lumea nu se poate împiedica de trecut, ci trebuie să credem în viitor, pentru a crea şi a construi realitatea dorită. Iar primul pas este să ne finalizăm sinele pentru a fi cetăţeni români şi să rezistăm cu răbdare şi solidaritate la şocurile acestor ani. Zidirea europeană se regăseşte în vieţile noastre, cu bune şi cu rele, mai mult decît ne dăm seama la prima vedere, dacă sîntem atenţi la toate cele!