Monumente UNESCO degradate în Maramureş

Biserici UNESCO în care plouă, construcţii ridicate ilegal în apropierea acestor monumente sau lipsa paratrăsnetelor sunt câteva dintre aspectele negative semnalate de conducerea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural de ieri, 13 decembrie. Prezentarea raportului care vizează cele 8 biserici de pe lista patrimoniului UNESCO a fost realizată de Aura Pintea, directorul executiv adjunct al Direcţiei pentru Cultură Maramureş. Aceasta îl înlocuieşte la cârma instituţiei pe directorul Ioan Marchiş, suspendat din funcţie în perioada desfăşurării unui proces penal.

Risc de incendiu la Bisericile UNESCO

Considerate a fi cartea de vizită a Maramureşului, bisericile de lemn, monumente UNESCO ascund adevărate probleme care pun în pericol construcţia clădirilor. Din păcate, soluţiile financiare sunt departe de a fi găsite, pentru că alocarea de fonduri cade în sarcina autorităţilor locale şi judeţene. „Sunt 8 biserici incluse în patrimoniul UNESCO. Din păcate, există foarte multe probleme din cauza vechimii lor, dar şi din cauză că deşi fac parte din UNESCO, instituţia internaţională nu finanţează direct aceste obiective. Este datoria proprietarilor, a comunităţilor la nivel local şi judeţean să caute banii pentru reparaţii, pentru punerea lor în valoare”, a spus directorul executiv adjunct din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş, Aura Pintea. Aspectele negative au reieşit în urma inspecţiilor efectuate pe parcursul anului. Cea mai gravă deficienţă o constituie lipsa paratrăsnetelor, iar pentru investiţii ar fi nevoie de sume costisitoare. „Cea mai importantă problemă ar fi cea legată de sistemul de parastrăsnet care e şi foarte costisitor. Avem o evaluare de 90.000 lei/monument, o sumă imensă pentru proprietari. În lipsa paratrăsnetelor există riscuri mari. Din ce în ce mai puternice ne sunt furtunile în zonă şi s-ar putea să avem probleme pe viitor”, a adăugat Aura Pintea.

Biserici UNESCO în care plouă

În alte situaţii s-a constatat că există „deteriorări la nivelul soclurilor, a bârnelor din care sunt construite, la învelitori”. De exemplu, la biserica de lemn din Şurdeşti, învelitoarea acoperişului e grav afectată, astfel încâ a ajuns să plouă şi în interiorul monumentului. Pe de altă parte, conducerea Direcţiei pentru Cultură a semnalat că e ilegal să se construiască în preajma acestor monumente fără a exista aviz în acest sens. Aşa au apărut transformări ale unor clădiri mai vechi la Deseşti sau supraînălţarea unui pod în aceeaşi comună care afectează grav imaginea din jurul bisericii UNESCO. În plus, o atenţie sporită ar trebui acordată şi cimitirelor. Deja s-au dat nişte avertismente pentru proprietarii care nu îngrijesc aceste spaţii funerare sau care au intervenit abuziv pentru a modifica aspectul lor. „Pentru amenajarea unor monumente funerare nu e nevoie neapărat de certificatul de urbanism, dar e nevoie de avizul de la Direcţia de Cultură, deoarece altfel apar materiale ce nu au ce căuta în apropierea unei biserici monument, poze color ale defuncţilor. Am dat avertismente. Preotul e administratorul clădirii şi al cimitirului, iar enoriaşii nu au voie să facă orice cu mormintele străbunilor. Am transmis adrese şi la episcopie”, a precizat Aura Pintea.