Gala Voluntarilor Maramureşeni

Organizaţiile de tineret din Maramureş au fost răsplătite pentru activitatea desfăşurată în 2017 la nivelul judeţului. Premiile au fost acordate în cadrul Galei Voluntarilor Maramureşeni 2017 care a avut loc în 9 decembrie la Teatrul Municipal Baia Mare. Evenimentul, ajuns la cea de-a 7-a ediţie, este un proiect propriu al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Organizatorii îşi propun ca an de an să premieze şi să aducă recunoaştere publică voluntarilor şi organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Maramureş pentru activitatea de voluntariat desfăşurată pe parcursul anului 2017. Câştigătorii din acest an sunt:

Voluntarul anului 2017 – 14 – 18 ani: KONYVES BEATRIX – Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S.

Voluntarul anului 2017 – 19 – 35 ani: HOCHIA IOANA – Asociaţia MANSI

Voluntarul anului 2017 – 35 + ani: CHIŞ PAMELA RAMONA – Asociaţia Young Roma Maramureş

Coordonatorul de voluntari al anului 2017: DAN ONORIU RAUL – Asociaţia American International School of Transylvania – A.I.S.T.

Lucrătorul de tineret al anului 2017: IŞTVAN SAFAR – Asociaţia S.Z.M.I.S.Z.

ONG-ul anului 2017: ASOCIAŢIA MANSIO

Proiectul anului 2017 la secţiunea Cultură şi educaţie nonformală: „CULTURA – O STARE DE SPIRIT“ – Asociaţia pentru Dezvolare prin Educaţie, Informare şi Susţinere – D.E.I.S.

Proiectul anului 2017 la secţiunea Sănătate, sport şi recreere: „BAIA MARE BEACH HAND­BALL CHALLENGE – EDIŢIA a II-a“ – Club Sportiv Marta

Proiectul anului 2017 la secţiunea Participare şi voluntariat: „Y(OUTH) ANIMATOR: DEZVOLTAREA DE COMPETENŢE SPECIFICE PENTRU TINERII VOLUNTARI ÎN PROGRAME DE TABĂRĂ“ – Federaţia YMCA România

Proiectul anului 2017 la secţiunea Muncă şi Antreprenoriat: „NORD UNIVERSITAR“ – Asociaţia Liga Studenţilor PinteaViteazul

Premiul „Keep on going“ oferit de către Asociaţia D.E.I.S. a fost câştigat de SĂSĂRAN ANDREEA ROXANA.