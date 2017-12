Obiceiuri de Crăciun în Baia Sprie

An de an, comunitatea din Baia Sprie are bucuria de a participa la un frumos festival de colinde intitulat „Obiceiuri de Crăciun”. Evenimentul, organizat de Casa de Cultură, Centrul de Informare Turistică, Primăria şi Consiliul Local Baia Sprie, are loc duminică, 17 decembrie, cu începere de la ora 12. După cum ne-a informat Sorin Todoran, directorul Casei de Cultură Baia Sprie, manifestarea se va desfăşura în zona Pieţei Agroalimentare, din apropierea primăriei. Startul va fi dat de dansatorii de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie, pregătiţi de prof. Nora Blaga. Apoi, vor evolua: Briana Bechir, Daniel Breban, Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie (dir. Annamaria Hitter), Şcoala Satu Nou de Sus (înv. Lia Poduţ şi Anca Mociran), Şcoala Gimnazială Chiuzbaia (dir. Emil Petric şi prof. Anuca Avram), Şcoala „Ioan Slavici” Tăuţii de Sus (dir. Ancuţa Coza), „Florile Castanilor” din Tăuţii de Sus (Sas Leontin), Rafila Bărbos – cu grupul „Flori de Cântec Românesc”, Corul Bisericii din Satu Nou de Sus, Corul Bisericii din Unguraş, Corul „Românaşul” din Coaş, Ansamblul „Florile Chioarului”, Corala „Spria – Vo­cile Fis­culaşului” (interpreţi Ghiţă Breban, Alexandra Zeller, Mariana Cânţa, Ancuţa Costin, Anamaria Pop, Adelin Roman, Bianca Bârda, Dalina Nemeş, Andrei Abriham, Melinda Kovacs, Dan Vascul, Todoran Sorin), dirijor Călin Andreica.

Pimarul Alin Sebastian Bârda invită cetăţenii oraşului şi ai localităţilor aparţinătoare să ia parte la eveniment, după care pot servi fasole la căldare şi vin fiert, oferite de administraţia locală.