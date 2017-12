Un an de excepţie pentru CS Condorul Baia Mare

2017 a fost un an de excepţie pentru componenţii Clubului Sportiv de Karate Shotokan Condorul Baia Mare. Salba de medalii obţinute la cele patru competiţii majore din acest an, Campionatul Mondial de Karate Shotokan, Campionatul European, Campionatul Naţional, respectiv Cupa României, este una remarcabilă: 85 de medalii, dintre care 20 de aur, 24 de argint, plus alte 41 de bronz.

La primul examen susţinut în intervalul 17-19 martie la Piteşti şi anume Campionatul Naţional de Karate Shotokan, rezervat copiilor, minicadeţilor, cadeţilor, juniorilor şi seniorilor, sportivii antrenaţi de Sensei Viorel Duţă (6 Dan) s-au încununat cu nu mai puţin de 9 medalii de aur, 8 de argint şi 15 de bronz.

9 karateka băimăreni s-au aliniat la startul celei de-a VIII-a ediţii a Campionatului Mondial de Karate Shotokan găzduit de Varna. Rezultatele sportivilor de la Clubul Sportiv Condor Baia Mare la această importantă competiţie a fost una lăudabilă, 7 medalii de argint şi 6 de bronz. La senioare, Daiana Ghiţă a obţinut o medalie de argint la kumite Shobu-Ippon, -50 kg, plus alte trei de bronz la kumite individual, WKF, kumite pe echipe şi kata individual feminin, în timp ce Diana Costin a reuşit să obţină medalia de bronz atît la kumite individual Shobu-Ippon -68 kg, cît şi la proba de kumite pe echipe. La categoriile de juniori 12-13 ani kumite pe echipe,Tudor Abagiu, Bălaş Luca Pop, Laurenţiu Costinaş şi Alexandru Balint s-au încununat cu titlul de vicecampioni mondiali, în timp ce Imola Kiss şi Cristina Hosu au obţinut aceleaşi medalii de argint la categoria 12-13 ani proba de kumite pe echipe.

La finalul lunii octombrie, în intervalul 27-29, la Târgu Secuiesc a avut loc Cupa României, competiţie la care sportivii de la CS Condor s-au întors cu 10 medalii de aur, 6 de argint şi 8 de bronz.

În perioada 17-19 noiembrie, la Pardubice, în Cehia, s-a desfăşurat cea de a IX-a ediţie a Campionatului European de Karate Shotokan WSF, la care Clubul Sportiv Condor Baia Mare a obţinut o medalie de aur, trei de argint şi şapte de bronz la categorii individuale. Pentru al doilea an consecutiv, Tudor Abagiu a devenit campion european, obţinînd medalia de aur la categoria Kumite individual Shobu Ippon, juniori III (-56 kg), dar şi o medalie de bronz la kumite WKF. Rezultate de excepţie au obţinut şi ceilalţi sportivi care au făcut parte din lotul deplasat la competiţie. Luca Pop Bălaş – lo­cul 2 la Kumite individual Shobu Ippon (-50 kg) şi bronz la kumite individual WKF, categoria juniori III (-50 kg), Laurenţiu Costinaş – două medalii de bronz, la Kumite individual Shobu Ippon şi Kumite individual WKF la categoria juniori II, -52 kg, respectiv Călin Paul Pop bronz la Kumite individual Shobu Ippon la categoria juniori II (14-15 ani, -52 kg). Cel mai tînăr reprezentant al clubului la acest concurs, Andrei Costinaş, a reuşit să obţină o medalie de argint la categoria Kumite individual Shobu Ippon copii 10-11 ani (-38 kg), la prima sa participare la un campionat internaţional. Nici fetele componente ale lotului deplasat în Cehia nu s-au lăsat mai prejos. Astfel, Kiss Imola a obţinut locul 3 la Kumite individual Shobu Ippon categoria juniori III (-52 kg), iar Daiana Ghita, senioara lotului, a obţinut o medalie de argint şi una de bronz la Kumite individual Shobu Ippon, respectiv kumite individual WKF. Pe lîngă performanţele obţinute la probele individuale, sportivii de la CS Condor Baia Mare au mai adus acasă şi o medalie de argint, prin Daiana Ghita, respectiv două de bronz, cucerite de Laurenţiu Costinaş, Călin Paul Pop, Tudor Abagiu şi Luca Pop Bălaş, la probele pe echipe. Performanţele sportivilor antrenaţi de Sensei Viorel Duţă (6 Dan) sînt demne de apreciat, avînd în vedere că, la startul competiţiei, s-au aflat peste 500 de sportivi din 18 ţări. De menţionat că, la acest campionat, România s-a situat în topul clasamentului pe naţiuni, obţinînd cele mai multe medalii de aur.

Pe lîngă cele patru competiţii majore la care au participat, „condorii” au fost prezenţi şi la alte competiţii, stagii de pregătire sau cantonamente precum: Campionatul Interjudeţean Cupa Maramureşului (12 martie), Stagiul de la Marghita rezervat antrenorilor (12-14 mai), Cupa Şimleului, ediţia a XIX-a (21 mai), Cupa 1 Iunie (5 iunie), Stagiul de pregătire, examene de grad şi campionatul interjudeţean de la Marghita (3-9 iulie), Stagiul de pregătire din judeţul Covasna (20-23 iulie), Stagiul de la Balvanyos-Covasna (28 august-3 septembrie), Stagiul de vară din Grecia (31 iulie-9 august), Academica Master & Black Belt Nations Seminar II (22-24 septembrie) sau Cupa Toamnei (12 noiembrie 2017).