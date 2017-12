Zilele revistei „Nord Literar”

Aflată în cel de-al treilea lustru de viaţă, revista „Nord Literar” a cunoscut, cu fiecare an, calitate şi prestigiu. Zilele Revistei, aflate în acest an, 2017, la cea de-a XII-a ediţie, au confirmat notorietatea publicaţiei, probată de numele de rezonanţă care au răspuns invitaţiei de a participa la eveniment. Ne-a bucurat prezenţa romancierului Nicolae Breban, membru al Academiei Române. Născut în Baia Mare, acesta a fost încununat cu titlul de Cetăţean de Onoare al Judeţului Maramureş, acordat de Consiliul Judeţean, la propunerea revistei „Nord Literar”. A fost o cuvenită recunoaştere a valorii autorului cu o operă impresionantă, contribuind la construcţia romanului românesc modern. Despre acest eveniment, ziarul nostru a relatat la timpul potrivit. Readuc aminte că un triumvirat inspirat, alcătuit din consilierii judeţeni Anton Rohian, Gheorghe Mihai Bârlea şi Teodor Ardelean, a pledat convingător şi cu argumente pentru ca acest titlu să fie realitate. Romancierul, în plenul evenimentului, dar şi în discuţiile restrânse, şi-a exprimat sincer bucuria pentru acest titlu. De altfel, a spus: „Vă mulţumesc că v-aţi adus aminte de mine şi m-aţi făcut şi pe mine să-mi amintesc de originile naşterii mele, ale bărbaţilor Breban, servitori ai lui Dumnezeu şi ai naţiunii române, dar şi ai Nordului românesc”. Dincolo de ceremonie, scriitorul este un adorabil interlocutor , de obicei fiind în fruntea mesei la orice dialog. Am avut parte de discursuri care vizau confesiunea, periplul existenţial, aventuri, eşecuri, viaţa în exil, reîntoarcerea acasă. Cu o energie greu de închipuit pentru un om de vârsta lui, mai are şi o memorie fără cusur. Dacă vă spuns că miercuri, 6 decembrie, a plecat la amiază din Bucureşti, iar în jurul orei 22 a fost în faţa Hotelului „Carpaţi” din Baia Mare, conducând singur maşina? Cât despre memorie, şi-a amintit detalii din călătoriile noastre prin Maramureş cu mama Olga şi cu soţia Cristina ori cu Ioan Groşan şi cu Dorin Popa. Discuţii reconfortante despre confraţi întâlniţi la anterioara venire în Baia Mare, dimpreună cu Augustin Buzura. Aici istoricul literar Săluc Horvat s-a dovedit a fi depozitarul unor detalii picante. Trebuie să mai spun că Nicolae Breban preţuieşte prietenia, omul Maramureşului, locurile copilăriei. Repede devine tribun în faţa câtorva prieteni cărora le expune idei curajoase în armură academică. Orice vorbă a lui Nicolae Breban devine extrem de serioasă, gravă, cu trimiteri savante. E adevărat, pentru unii un interlocutor incomod, care i-a stârnit fără emoţii pe Ion Mureşan şi pe Mircea Petean. Cele două seri înaintate în noapte cu Nicolae Breban au fost şi pentru mine o primenire a memoriei. Apoi discuţiile cu Ion Pop, Mircea Popa, Nicolae Scurtu, Gheorghe Glodeanu au pus în loc precis frământările actuale ale literaturii. Cu Nicolae Breban nu poţi fi întotdeauna de acord. De aici începe o nouă discuţie. Consiliul Judeţean se poate mândri cu titlul acordat. Un gest bine-venit.

***

Un alt moment care a avut loc în sala „Bogdan Vodă” a Consiliului Judeţean a fost marcarea a şase decenii de viaţă ale criticului şi istoricului literar, universitarul băimărean Gheorghe Glodeanu, directorul revistei „Nord Literar”. Despre personalitatea sărbătoritului au vorbit universitarul băimărean Gheorghe Mihai Bârlea, subliniind dimensiunea intelectuală a lui Glodeanu, dar şi misiunea lui pedagogică în cadrul Facultăţii de Litere. Istoricul literar Mircea Popa a evocat direcţia critică unde autorul nostru i-a imprimat o pecete personală. Criticul literar şi poetul Ion Pop a apreciat câteva lucruri care au rămas unice. Despre Eliade şi Blecher, de pildă. După o săritură de timp, mi-am amintit că de Gheorghe Glodeanu mă leagă anul 1987 – când am luat amândoi premii la revista „Tribuna”, apoi preţuirea pentru lucrările sale (Profesorul de Eliade) şi iată, acum, ne regăsim la „Nord Literar”.

Asta s-a văzut în partea a doua a întâlnirii, unde au avut loc discuţii, sugestii spre buna cinstire a Centenarului Marii Uniri. Nu uit a spune că împlinirea acestei manifestări s-a datorat şi intelectualilor din Maramureş, din Baia Mare în special. De la istoricul Ilie Gherheş la Delia Muntean, Gavril Alexa Bâle, Rodica Dragomir, Elena Cărăuşan, Ana Olos, Ioana Ileana Şteţco, Monica Cândea, Viorel Rusu, Vasile Leschian, Valer Turcu şi mulţi alţi profesori şi scriitori, iubitori de cultură şi de istorie.

Au fost acordate premiile revistei „Nord Literar”:

• Premiul „Opera omnia” – Nicolae Breban

• Premiul pentru Poezie – Ion Mureşan

• Premiul pentru Poezie – Rodica Dragomir

• Premiul pentru proză – Adrian Oţoiu

• Premiul pentru critică literară – Gheorghe Glodeanu

• Premiul pentru istorie literară – Nicolae Scurtu

• Premiul Special – Editura Tipo Moldova (director Aurel Ştefanachi)