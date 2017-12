Anuala Artelor 2017 vernisată la Colonia Pictorilor • Cătălin Cherecheş, alături de artiştii plastici băimăreni

În 2017, s-au împlinit 121 de ani de la fondarea curentului care s-a transformat în timp într-unul dintre cele mai puternice simboluri ale municipiului Baia Mare: Şcoala băimăreană de pictură. Acest lucru s-a suprapus fericit cu un alt eveniment deosebit: Inaugurarea noilor clădiri componente ale Coloniei Pictorilor. Cu respectul cuvenit pentru cei care şi-au unit forţele şi au pus bazele acestei şcoli, comunitatea băimăreană are datoria morală de a continua şi de a dezvolta permanent acest simbol, din dorinţa de a susţine artiştii plastici şi arta, dar şi din iubire faţă de Baia Mare, care are o şansă în plus de a se poziţiona pe harta lumii datorită acestei mărturii culturale inestimabile. Acest fapt a fost relevat şi de Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare, la vernisajul Anualei Artelor 2017, eveniment derulat în Pavilionul Thorma din cadrul Coloniei Pictorilor.

Pentru a asigura continuitatea Şcolii băimărene de pictură trebuie ca artiştii să fie din ce în ce mai prezenţi în comunitate. Nu doar prin activităţi de plain-air, ci din punct de vedere educaţional. Artiştii băimăreni trebuie sprijiniţi şi susţinuţi să îşi desfăşoare activitatea în cele mai bune condiţii, să aibă ateliere şi spaţii expoziţionale, nu pentru ei personal, ci pentru renumele oraşului. Lucru care deja se întâmplă în atelierele din cadrul stadionului municipal, dar şi în cele 29 de ateliere noi de la Colonia Pictorilor. În acelaşi timp, artiştii au datoria de a contribui la educarea comunităţii în spiritul iubirii artelor şi a simbolului care este Şcoala băimăreană. Multe dintre aceste idei au fost evidenţiate la vernisajul Anualei Artelor 2017, eveniment care s-a desfăşurat la Colonia Pictorilor şi la care au participat o serie de personalităţi din lumea artiştilor plastici băimăreni.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: “Consider că dacă am făcut acest pas de conservare şi reabilitare a spaţiilor Coloniei Pictorilor, acum trebuie să dăm viaţă acestor ziduri. Şi viaţa o dăm prin ceea ce artiştii plastici de azi fac, dar şi prin legătura cu celelalte arte. Mi-aş dori foarte mult să avem aici concerte de bună calitate, de la jazz la simfonic, la rock. Aceste lucruri trebuie construite într-un mod echilibrat, atunci când este momentul şi atunci când simţim că este momentul. Toate acestea le vom face într-un mod prietenos faţă de oameni, dar şi faţă de artişti şi astfel vom organiza evenimente de cultură şi artă care să fie reprezentative. Pe de altă parte, mi-aş dori ca aceste spaţii să fie deschise spre perspectiva educativă a comunităţii. O să îi rog pe artiştii care creează aici să găsească momentele potrivite pentru a primi oamenii din comunitate care au curiozitatea să vadă ce înseamnă creaţia unui artist. Asta pentru că rolul principal al unei astfel de comunităţi artistice este acela de a şlefui restul comunităţii. De a crea un anumit gust şi un anumit apetit şi o pasiune pentru arta plastică ce s-a creat şi ce se va crea.

Vă mulţumesc celor care aţi creat şi aţi avut acest privilegiu de a inaugura prin lucrările dumneavoastră, prin această Anuală a Artelor, Colonia Pictorilor şi acest spaţiu reprezentativ al comunităţii noastre. Doresc foarte mult ca împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din România să realizăm un eveniment mult mai amplu şi aici mă refer la o Bienală care să fie cu o consistenţă mult mai mare decât a avut loc până acum prin alte oraşe din ţară, pentru că Baia Mare merită să găzduiască un astfel de eveniment pentru care autoritatea locală îşi va oferi tot sprijinul. Pentru patrimoniul pe care îl avem, nu oferim doar sprijinul, ci chiar facem. Vă mulţumesc, vă doresc succes şi vă rog să încercaţi să faceţi bine de fiecare dată.“

Din respect pentru trecut, împreună, în Baia Mare, în zona de cultură, comunitatea locală are datoria de a salva tot ceea ce alţii au lăsat în ultimele decenii să se distrugă. Şcoala băimăreană de pictură trebuie protejată şi dezvoltată în spiritul celor care au înfiinţat-o. În anii următori un pol de dezvoltare în oraşul nostru va fi reprezentat şi de Colonia Pictorilor. Primarul Cătălin Cherecheş a spus că, anul viitor, la 100 de ani de Românie, Baia Mare va fi gazda unui eveniment de excepţie, eveniment organizat împreună cu Uniunea Artiştilor Plastici din România.