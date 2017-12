O lecţie pentru neuitare!

Vernisată la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu Marmaţiei, expoziţia pictorului Paul Hitter are ca temă centrală „reeducarea”. Picturile lui Paul Hitter ne dau o lecţie aspră, invocând tortura fizică şi psihică, trăirile deţinutului în momentele dificile (fiecare lucrare are la bază mărturia unui supravieţuitor al detenţiei).

Paul Hitter s-a născut în 1982, a studiat la Academia de Artă din Munchen, a fost prezent în expoziţii personale şi de grup în: Bucureşti, Praga, Los Angeles, Marsilia, Milano, Paris, Las Vegas, Salt Lake City, Kiev. Are un stil unic, prin care transmite emoţii, trăiri şi situaţii. Şi-a descoperit propriul stil în pictură, pe care l-a numit Expresionism Balcanic, un manifest artistic lansat în anul 2010 în Bucureşti.

Expoziţia vernisată la Memorialul Sighet cuprinde lucrări cu tematică legată de viaţa din închisoare. Imaginile sunt împinse la limita suportabilului, a abisului, ale cărui nuanţe sunt sugerate prin culoarea dominantă, negru-alb, griurile, liniile puternice, dure, imaginile distorsionate. Unele lucrări merg până la satirizarea, caricaturizarea acţiunii concentrate asupra conştiinţelor victimelor. Lucrările sunt de mici dimensiuni, au cromatică asemănătoare cu pereţii celulelor, modul de transpunere a subiectului este precum semnele scrijelite de cei închişi.

Demersul artistic al pictorului Paul Hitter îşi are cu siguranţă locul la Memorialul din Sighetu Marmaţiei, impresionând prin mesajul profund, prin transpunerea pe pânză a unor momente dureroase.

Prof. dr. Ioan Dorel TODEA