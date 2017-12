Deputatul Viorica Cherecheş, solicitare către Ministerul Culturii pentru investiţii destinate tinerilor

Deputatul liberal de Maramureş dr. Viorica Cherecheş a înaintat o solicitare către Ministerul Culturii pentru a obţine fondurile necesare reabilitării a două obiective importante din Baia Mare. Este vorba despre Casa Iancu de Hunedoara şi alte două imobile situate pe Strada Petofi Sandor din municipiu.

Deputatul a încercat să obţină finanţare pentru cele două proiecte prin depunerea de amendamente la Legea Bugetului, dar propunerile au fost respinse. Cu toate acestea, în urma susţinerii proiectelor la Comisia de cultură din Camera Deputaţilor, parlamentarul maramureşean a reuşit să atragă atenţia ministrului Culturii, Lucian Romaşcanu.

„În urma discuţiilor avute la Comisia de cultură din Camera Deputaţilor, la sugestia domnului ministru Lucian Romaşcanu, care a rezonat cu dorinţa băimărenilor de a nu-şi pierde o parte importantă din istoria oraşului, am trimis solicitarea prin care dorim susţinere financiară din partea ministerului, mai ales că municipiul Baia Mare a fost recent declarat Capitala Tineretului în România 2018”, a spus Viorica Cherecheş.

Solicitarea făcută de parlamentar prevede reabilitarea şi restaurarea clădirilor din strada Petofi Sandor nr. 6-8, imobile care se încadrează în lista monumentelor istorice.

„Potrivit proiectului, se propune ca ansamblul de clădiri să cuprindă o zonă de informare a vizitatorilor, achiziţionare afişe, pliante, cărţi referitoare la tematica memorialului, prezentări ale activităţilor în cadrul memorialului, concerte în aer liber, un spaţiu de primire şi de îndrumare, zona de grupare şi aşteptare pentru vizitatori, o sală multifuncţională, o expoziţie permanentă de instrumente muzicale şi partituri, o bibliotecă şi sală de lectură, mediatecă, dar şi o sală pentru muzică de cameră şi o sală pentru înregistrări. După reabilitare, acest Centru Cultural va veni în sprijinul tinerilor din întreaga ţară, fiind cuprins în Colegiul de Arte din Baia Mare. Valoarea estimată a investiţiei este de 2.100.000 lei, iar durata de realizare este de 24 luni”, a punctat Viorica Cherecheş.

Cel de-al doilea obiectiv pentru care deputatul liberal a solicitat fonduri este Casa Iancu de Hunedoara. Clădirea amplasată în centrul istoric al oraşului este unică în municipiul Baia Mare atât prin valoarea sa istorică, dar şi prin cea arhitectonică. Are o vechime de peste 500 de ani şi necesită intervenţie de urgenţă, în caz contrar riscă să se prăbuşească, iar reabilitarea ei ar spori considerabil valoarea istorică a centrului vechi al oraşului.

„Proiectul Tehnic este realizat din anul 2009 şi prevede refuncţionalizarea părţii de construcţie aflată în proprietatea Municipiului Baia Mare la acea dată şi constă în transformarea acestei zone a clădirii într-un Centru Intercultural pentru Tineret.

Intervenţia propusă asupra clădirii monument istoric a urmărit două aspecte: consolidarea, conservarea şi restaurarea clădirii, dar şi reabilitarea ei tehnică şi funcţională. Valoarea totală a investiţiei este de 3.189.550 lei, iar durata de realizare a investiţiei este de 24 de luni”, a concluzionat Viorica Cherecheş.

Ministerul Culturii are la dispoziţie fonduri pentru intervenţii la clădiri cu valoare istorică şi culturală care au impact major pentru comunitate.