Interviu cu solista de muzică populară Cristina Vlad

Cristina Vlad s-a născut în Săliştea de Sus, a absolvit Liceul de Artă din Baia Mare , în prezent este studentă la Facultatea de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

– De la ce vârstă ţi-ai început cariera muzicala şi ce te-a determinat să alegi acest domeniu?

– Mi-am început activitatea muzicală la vârsta de 10 ani, am simţit că îmi place să cânt şi mama mea şi-a dat seama că am talent muzical. Sunt foarte fericită când cânt, nu m-aş vedea făcând altceva în viaţa aceasta.

– Dă-mi detalii despre activitatea ta muzicală.

– Am participat la concursuri şi am obţinut premii, în acest fel m-am adaptat cu scena şi cu publicul. Dintre concursurile şi festivalurile la care am fost premiată enumăr: Tezaur Folcloric, Rapsodia Românească, Strugurele de aur.

– Care este cel mai nou videoclip al tău?

– Se numeşte „Mărita-m-aş mărita”, a apărut în vara 2017, la Events Studio. La videoclip am colaborat cu câţiva colegi şi câteva prietene de-ale mele. Videoclipul a fost filmat în aer liber, pe un deal frumos, în apropiere de Moisei.

– Cum împaci viaţa personală cu cea artistică?

– Încerc să-mi fac timp pentru toate, atât pentru cariera muzicală, cât şi pentru viaţa personală.

Vasile VLAD, student Jurnalistică