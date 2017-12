Parohia „Sfânta Cruce” din Baia Mare s-a făcut şi în acest an gazdă primitoare pentru cele zece coruri din Eparhia Greco-Catolică de Maramureş care au vestit, prin colind, naşterea Domnului nostru Isus Hristos.

Este al 19-lea an în care colindători din toate colţurile Eparhiei se adună aici, pentru a crea acea atmosferă necesară sufletului spre a se reculege şi a se predispune la trăirea profundă a sărbătorii Crăciunului.

S-a colindat, ca în fiecare an, în trei limbi: română, ucraineană şi maghiară.

În acest an, concertul, care s-a desfăşurat pe durata a două ore, a fost deschis de corul de copii al Şcolii Primare „Ep. Dr. Alexandru Rusu” din Baia Mare. Au participat coruri reprezentante din şapte Protopopiate: corul parohiilor Copalnic Mănăştur şi Preluca Veche – Protopopiatul Mănăştur; corul parohiei Coştiui – Protopopiatul Ciscarpatin de Maramureş; corul parohiei Rus – Protopopiatul Baia Mare; corul parohiei Calineşti – Protopopiatul Sighet; corul parohiei „Sfântul Anton” din Satu Mare – Protopopiatul Satu Mare; corul parohiei Porumbeşti – Protopopiatul Ciscarpatin de Satu Mare; corul parohiei Trip – Bixad – Protopopiatul Ţara Oaşului; corala preoţilor Protopopiatului Baia Mare. Invitat special în acest an a fost corul de tineri „Laudate Dominum” al mănăstirii „Maica Îndurerată” (Congregaţia Surorilor Maicii Domnului) din Sighetu Marmaţiei, care a venit însoţit de corul de tineri din Parohia Sângeorz Băi – Jud. Bistriţa-Năsăud.

„Sosit-a Crăciunul iară, sosit-a din nou bucuria şi îi mulţumim Domnului deoarece cu toţii, mici şi mari, tineri şi bătrâni, în seara aceasta, Umblăm şi colindăm şi pe Domnul lăudăm”, a afirmat Preasfinţitul Vasile la finalul concertului. A îndemnat, de asemenea, participanţii la concert să se lase călăuziţi de speranţa interioară şi să se implice, de asemenea, în bunul mers al parohiilor lor.

Preasfinţitul a mulţumit părintelui George Nicoară, prezentatorul concertului, părintelui Angel Zareczki (Responsabil Birou Pastoral) şi tuturor celor implicaţi în organizarea concertului, corurilor participante, dirijorilor şi întregului public care a luat parte la eveniment.