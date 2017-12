A venit Moşul şi la FC Mara 2010

Moş Crăciun şi-a făcut apariţia la ultimul antrenament din acest an şi la FC Mara 2010 Baia Mare. Aproximativ 50 de copii ai clubului au fost nerăbdători să primească darurile aduse în acest an de Moş Crăciun. Mai exact, cele două grupe ale FC Mara, în speţă cea de 2008-2009, respectiv 2010-2012. Iar Moşul a avut traista plină cu daruri, pe care le-a împărţit copiilor, nu înainte ca aceştia să interpreteze cîteva colinde. Supervizaţi ca de fiecare dată de antrenori – Cristian Bogdan, Feri Dobai, Răzvan Lupu şi Marius Marian -, şi la ultimul eveniment al anului tehnicienii de la FC Mara au fost nelipsiţi. Pe lîngă cadourile de la Moş Crăciun, copiii şi părinţii au primit şi calendare cu cele două grupe ale clubului. „Încercăm să respectăm tradiţia în fiecare an şi să le facem o bucurie copiilor şi din partea clubului FC Mara 2010. Copiii au fost cuminţi şi în 2017, iar Moş Crăciun i-a răsplătit cum se cuvine. De asemenea, aduc mulţumiri firmei Etnica pentru sprijinul acordat pe parcursul anului. Vreau să transmit pe această cale Sărbători Fericite şi un călduros La Mulţi Ani! tuturor copiilor, părinţilor, antrenorilor şi colaboratorilor noştri şi să ne vedem sănătoşi în 2018”, a precizat preşedintele clubului FC Mara 2010, domnul Paul Juhasz.