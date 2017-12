Lectura • Fiinţa între nelinişte şi meditaţie

E toamnă târzie, o vreme capricioasă, iar eu sunt ocupat cu lumina cuvintelor din ultima carte a poetului Ion Bogdan. Oare câtă lumină poate fi într-o carte postumă? Mare parte din ea fiind scrisă cu un an înaintea sfârşitului. Dar nu o toamnă ca asta îmi poate schimba imaginea de aproape o jumătate de veac de când ne cunoşteam cu Ion Bogdan (Dumitru Iuga). Nici vorbă! Dacă poetul este un căutător de profunzimi, omul curent era exhuberanţa întruchipată. A avut o viaţă cu gesturi largi, un spirit neliniştit, dar căutător de prieteni şi un fior cunoscător al folclorului maramureşean. Pentru care avea un respect de altar . Nu de puţine ori îl vedeam trăind ritualic măreţia versului popular. Venit pe lume la Săliştea de Sus, într-o vreme în care spiritul lucid căuta împăcarea contrariilor, a purtat toată viaţa cu el aşezarea temeinică şi atenta cumpănire, dar ne oferea ca un semn al revoltei interioare, starea de spontaneitate controlată. Care se oprea la poarta meditaţiei lirice. În lumea aspră a literaturii contemporane, Ion Bogdan şi-a lustruit toate încălţările pentru a trece cu demnitate prin colbul istoriei. Cu Ion Bogdan ne-am trăit tinereţea în numele Poeziei. A credinţei în ea. În subteran am oficiat şi ceremoniile libertăţii care ni se potriveau. Între timp, scriam. Doream să scriem ca noi, nu ca alţii. Îi citeam pe marii poeţi nu să scriem ca ei, ci să ne găsim drumul nostru. Sufeream frumos de orgolioasa individualizare. Ion Bogdan a arătat interes pentru modernizarea liricii sale, ceea ce l-a făcut pe un comentator să afirme: „Poezia lui Ion Bogdan este în întregime modernă. Este un demers artistic exemplar, care nu trebuie nicicum ocolit de cititorul care se respectă” (Adrian Bucurescu).

Volumul Exerciţiile fiin­ţei (Editura Eurotip 2017) continuă tensiunea lirică din cărţile anterioare, aducând în plus o adiere a maturităţii crepusculare. Putem desprinde câteva din coordonatele liricii lui Ion Bogdan, rezemate pe recuperarea echilibrului interior care a deprins miracolul muririi. De aici un fel de restaurare a unei viziuni în care sunt celebrate sindrofiile naturii. Mi-am amintit de un comentariu la volumul de debut, Cerb alb: „Alegându-şi aproape toate elementele din lumea vegetală a nordului montan, lăsând să se vadă simpatia pentru desăvârşita ordine a naturii, Ion Bogdan nu scrie totuşi pasteluri, ochiul său rămâne mereu întors în sine. O astfel de situaţie mă face să cred că stările de calmă trăire sunt la poet moduri ale unei aventuri lirice în profunzime” (Laurenţiu Ulici).

Exerciţiile fiinţei încearcă să recupereze simboluri ale unei lumi dispărute. Un timp sacru, arhetipul duminical al valorii rurale. Este printre puţinii autori care şi-au apropiat fluxul versului popular, făcând adeseori o fericită logodnă cu propria lui poezie. Dacă s-a spus că Ion Bogdan este un poet al Maramureşului nu este greşit, dar el nu are nimic provincial. Aici este doar un spaţiu din care metafora decolează spre poezia rafinată. Ni se relevă şi în acest volum un poet al curajului expresiei. Mai ales unde detaliile istoriei exprimă evenimente radicale. Foarte puţini comentatori au sesizat că Ion Bogdan avea (are în poezie) multe texte aluzive, care au trezit emoţii în mediile timpului trecut. Chiar în mediile literare. A demonstrat că nu i-au fost străine nici nuanţele pamfletare, descriind atitudini social-politice. A ştiut să guste din limbajul esopic având capacitatea de a observa şi semnele mărunte, dar esenţiale, ale rostirii de sine. Remarc şi în acest volum forţa metaforei simple de a coagula. Poate mulţi vor fi surprinşi că pun în seama sensibilităţii lui şi un gust din mesajele avangardismului, acela care spune că un poet nu poate trăi decât solidar cu poeţii de lângă el. Aici rămâne măreaţa efigie spirituală a lui Mihai Olos, un avangardist de profesie. Cu care a făcut un tandem cultural curajos, care a fost luat în seamă.

Imaginile luate din folclorul Nordului nu sunt nici în acest volum un reflex tradiţional, ci mai ales un capriciu de estet. Ion Bogdan a încercat să reconstruiască un cosmos arhaic lovit de desacralizare, să caute Centrul lumii dacă se poate în acest Nord. Multe dintre poemele lui recuperează lucruri apu­se, pentru a desena Centrul ordinii vechi. Ceea ce adaugă un plus de lirism prin tomnatice rezerve ale aducerii-aminte. Înainte de a fi şi un autor al spectacolului anotimpurilor, în constelaţii simbolice a universului tradiţional, Ion Bogdan este şi un poet al regăsirii. Prin versuri îndrăzneţe, prin asocieri imprevizibile, unele poeme s-ar putea crede că stau sub spectrul unui dicteu automat. Dimpotrivă, poemul este o construcţie după chipul şi asemănarea harului, totul se supune unei discipline poetice. Şi acest volum, Exerciţiile fiinţei – cum spuneam elaborat în mare parte anul trecut (2016), dovedeşte că poetul are ştiinţa unei tehnici poetice originale. M-a dus cu gândul la poezia ludică a lui Emil Botta, care şi-a asumat spectrul melodic al culturii noastre populare arhaice, cu nuanţe tragice. Ca poetul „Întunecatului April”, şi la Ion Bogdan cadrul are austeritatea statuară a singurătăţii. De-a lungul carierei sale lirice, poetul s-a bucurat de aprecieri critice relevante. Unele dintre ele le-am amintit. Altele însoţesc volumul la care ne referim.

Volumul „Exerciţiile fiinţei” conţine substanţa lirică convingătoare care a generat aceste aprecieri. Cele cinci capitole ale cărţii – gând; între ani; eu sunt poetul; neam pe acest pământ şi poeme de toate zilele – continuă inteligenţa şi subtilitatea metafizică care vizează tocmai istoria reală a fiinţei văzută prin ocheanul cuvintelor. Socotesc acest volum tocmai exerciţii pentru răgaz şi meditaţie.