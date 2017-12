Peste 50.000 de lei donaţi pentru incubator şi pătuţuri de ultimă generaţie

• Vis devenit realitate la Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean •

Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean din Baia Mare va fi dotată cu pătuţuri de ultimă generaţie şi un incubator modern. Acest vis a devenit realitate prin Programul ”BabyCare”, care a adunat peste 50.000 de lei destinaţi îngrijirii prematurilor. Cea mai mare parte din bani au fost donaţi de Farmacia NORDPHARM, care a predat unităţii medicale cecul însumând peste 36.000 de lei.

În pragul sărbătorilor de iarnă, minunile n-au încetat să se producă. Secţia de Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a primit cadou un cec de 36.342,19 lei. Donaţia a venit din partea farmaciei NORDPHARM. Acţiunea este parte din programul BabyCare care a adunat peste 50.000 de lei, proveniţi din donaţii. Spitalul din Baia Mare va completa această sumă pentru a asigura achiziţionarea unor pătuţuri de ultimă generaţie pentru copilaşi, dar şi un incubator modern.

Proiectul BabyCare – ”Din dragoste pentru copii – de la vis la realitate” a fost lansat la 1 Iunie, de către Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare şi s-a concretizat în 17 noiembrie, printr-un eveniment caritabil “Gala Il Padrino” organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurului.

Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, deşi este cotată la rang 2, are un compartiment de Terapie Intensivă Neonatală (TINN), fiind sub tutela Maternităţii Regionale Cluj-Napoca. În ultimii ani, spitalul a avut în grijă prematuri cu o greutate începând de la 700 g şi nou-născuţi la termen cu diferite afecţiuni, care au necesitat terapie intensivă neonatală. În fiecare an, în Maternitatea din Baia Mare sunt îngrijiţi aproximativ 2.500 de nou-născuţi, dintre care, raportat la nivelul anului 2016, 150 de prematuri şi 126 de copii care au fost nevoiţi să treacă prin TINN.

”Noi, cei care am fost implicaţi în acest proiect, dorim să le oferim şansa la o viaţă fără griji. Terapia Intensivă Neonatală este locul unde începe VISUL – visul părinţilor care speră să aibă un copil sănătos, VISUL – care, din nefericire, pentru unii se destramă”, a declarat iniţiatoarea proiectului – medic primar Margareta Pîrvănoiu, şeful Secţiei de Neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Pentru un neonatolog şi pentru toţi cei care lucrează în Terapia Intensivă Neonatală, fiecare copil lasă o părticică din viaţă acolo. Se creează legături afective între părinţi, copil şi personalul medical, care nu pot fi descrise în cuvinte. După săptămâni sau luni de luptă continuă, atunci când mamele părăsesc maternitatea cu copilul pe braţe, lacrimile, zâmbetele şi îmbrăţişările lor spun totul.