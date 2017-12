Studiu de fezabilitate la Aeroport pentru modernizarea terminalului

Aleşii judeţeni şi-au dat girul pentru realizarea unui studiu de fezabilitate la Aeroportul Internaţional Maramureş în vederea modernizării terminalului de pasageri. În funcţie de soluţiile oferite de acest studiu, poate fi construit un terminal complet nou sau cel actual va fi modernizat.

De asemenea, autorităţile speră să recupereze banii investiţi în modernizarea pistei de la Uniunea Europeană. Gabriel Zetea, preşedintele CJ Maramureş, a precizat: „Am avut foarte multe discuţii cu domnul Nica, ministrul Fondurilor Europene. În această perioadă, se discută decisiv referitor la felul în care va arăta ghidul de finanţare pentru dezvoltarea aeroporturilor în România, pentru acest exerciţiu financiar al Uniunii Europene. E vorba despre o sumă disponibilă pentru toate aeroporturile la nivel naţional de 400 milioane euro. Aici există posibilitatea şi trecem de 50% şanse ca şi proiectul vechi de dezvoltare a pistei să se califice şi retroactiv, aceşti bani să fie recuperaţi de la Comisia Europeană, iar dacă noi deja i-am plătit din fonduri guvernamentale, să-i returnăm Guvernului României. Avem apoi posibilitatea de a depune un nou proiect de dezvoltare a aerogării. Dacă am finalizat lucrările la pistă, acum avem nevoie şi de dezvoltarea clădirii aeroportului. De aceea Consiliul Judeţean Maramureş a aprobat o sumă de bani pentru aeroport, ca ei să realizeze un studiu de fezabilitate şi, la momentul în care ghidul de finanţare va fi public până la finalul acestui an, sau la începutul anului viitor, în luna ianuarie, ei să aibă cererea de finanţare pregătită cu studiul de fezabilitate ataşat, şi să poată depune un proiect, fie pentru construcţia unui terminal nou, fie pentru modernizarea terminalului actual, în funcţie de soluţia oferită prin studiul de fezabilitate”.

Modernizarea aerogării, prioritatea în 2018

Deoarece pista este terminată şi lucrarea va fi recepţionată, cel mai probabil în luna ianuarie, atenţia este îndreptată acum spre modernizarea clădirilor aeroportului: „Anul viitor va trebui să facem toate eforturile, fie din fonduri atrase, fie din economii la bugetul judeţului, pentru a pune la dispoziţia Aeroportului sumele necesare pentru ca dotările independente să fie instalate şi în momentul în care operatorii aerieni vor dori să-şi facă auditul pentru cursele pe care vor dori să le realizeze pe aeroportul nostru, noi să corespundem din toate aceste puncte de vedere. Nu mai putem discuta în acest moment despre pistă, că aceasta este finalizată şi probabil că în luna ianuarie se va face şi recepţia finală a lucrărilor. Sper ca până atunci să avem realizată şi plata integrală a lucrărilor. În acest moment, trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea aeroportului”, a mai spus Gabriel Zetea. În ceea ce priveşte pista, vorbim despre o sumă totală de 90 milioane lei, din care s-au plătit aproximativ 40 milioane în acest an, din fondurile primite de la Guvernul României şi circa 3 milioane lei din fondurile CJ, ca şi cofinanţare la proiect. Rămân cam tot atâţia de plătit pentru a încheia proiectul de reabilitare a pistei. Mai există cheltuielile necesare pentru dotările independente la aeroport, iar apoi dezvoltarea noului proiect, cu finanţare europeană, pentru modernizarea terminalului. Zborurile însă se vor putea relua şi înaintea acestei modernizări.

Achiziţionarea echipamentelor necesare operaţionalizării aeroportului

În această perioadă, se pregătesc şi procedurile de achiziţie publică a echipamentelor necesare ca aeroportul să devină operaţional. Dorin Buda, directorul aeroportului, ne-a explicat: „Din fondul de rezervă al Guvernului, ne-a fost alocată suma de 5 milioane de lei, pentru plata parţială a lucrărilor realizate la Aeroport. Din informaţiile mele, în bugetul pe 2018 adoptat, vom mai primi suma de 15 milioane lei, pentru plata parţială a facturilor la lucrările executate. În ce priveşte fâşia de teren care urmează să intre în administrarea noastră, am înţeles că e în avizare finală proiectul de hotărâre de Guvern prin care am solicitat ca o fâşie de teren lată de 10 metri şi lungă de 1.300 m să fie trecută din domeniul public al statului şi administrarea Aeroclubului Român în domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea aeroportului pentru ca la începutul anului să putem face gardul perimetral conform cerinţelor aeronautice şi să închidem întreg perimetrul aeroportului întrucât la reluarea activităţii operaţionale practic vom fi frontieră de stat. De asemenea, ne-a fost alocată o sumă de bani pentru studiu de fezabilitate şi urmează să avem o şedinţă a Consiliului de Administraţie şi a demara procedurile legale la acest SF privind modificarea terminalului, pentru a putea procesa avioanele de me­diu-curier, cu care operează companiile low-cost, dar şi pentru a demara procedurile legale de achiziţie publică a echipamentelor absolut necesare reluării activităţii operaţionale, ce vor de­servi avioanele de mediu-curier cu are operează toate companiile aeriene low-cost şi cele care fac transport cargo. Echipamentele se referă la o autospecială tip salvare şi stingerea incendiilor, un terminal pentru banda de bagaje, un aparat ce porneşte electric avioanele, un alimentator cu apă potabilă şi o vidanjă, plus echipamentele de securitate. Dacă finalizăm toate aceste achiziţii, avem toate echipamentele necesare ca aeroportul să devină operaţional”.