Lumina zăpezii, plăcută Cerbului Alb

La Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, a avut loc prezentarea volumului postum de poezii „Ion Bogdan – Exerciţiile fiinţei”, Editura „Eurotip” Baia Mare, îngrijit de soţia Georgeta Maria Iuga, de fiica Anamaria şi de fiul Bogdan. Din mărturisirile familiei, manuscrisul a fost finalizat de autor şi pregătit pentru tipar.

Moderatorul evenimentului a fost poetul Gheorghe Pârja. Profesorul Simion Iuga, de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Săliştea de Sus, a vorbit despre personalitatea scriitorului şi omului de cultură Dumitru Iuga şi a citit pagini de amintiri pe care Dumitru Iuga le scrisese şi i le-a trimis în vară, presimţind oarecum trecerea la cele veşnice.

Gheorghe Pârja, prefaţatorul volumului „Exerciţiile fiinţei”, a precizat că nu-şi doreşte să facă un prohod, ci “să contribuie la revigorarea condiţiei lirice a celui care a fost Ion Bogdan”. A afirmat că “acest Domn nu a invidiat pe nimeni, a fost un ferment al armoniei, niciodată nu l-am auzit să spună ceva rău despre unul sau altul”.

Profesorul dr. Nicolae Iuga a amintit faptul că Ion Bogdan era „deopotrivă un risipitor de idei şi de manuscrise şi de aceea este cu atât mai de apreciat efortul familiei de a cuprinde într-o carte creaţiile sale”.

Ioan Igna a prezentat „Calendarul Maramureşului”, editat în 1980 de către trei mari personalităţi ale Maramureşului: Ion Bogdan, Mihai Olos şi Nicoară Timiş, şi i-a înmânat Georgetei Maria Iuga fotografii inedite din acest calendar.

Despre personalitatea lui Dumitru Iuga (Ion Bogdan) a vorbit şi scriitorul Ion Papuc, poeta Ioana Ileana Şteţco, istoricul dr. Ilie Gherheş.

Am să închei cu cuvintele lui Gheorghe Pârja din prefaţa cărţii: „Imaginile luate din folclorul Nordului nu sunt nici în acest volum un reflex tradiţional, ci mai ales un capriciu de estet. Ion Bogdan a încercat să reconstruiască un cosmos arhaic lovit de de­sacralizare, să caute Centrul lumii, dacă se poate în acest Nord. Multe dintre poemele lui recuperează lucruri apuse, pentru a desena Centrul ordinii vechi. Ceea ce adaugă un plus de lirism prin tomnatice rezerve ale aducerii-aminte. Înainte de a fi şi un autor al spectacolului anotimpurilor, în constelaţii simbolice ale universului tradiţional, Ion Bogdan este şi un poet al regăsirii. Prin versuri îndrăzneţe, prin asocieri imprevizibile, unele poeme s-ar putea crede că stau sub spectrul unui dicteu automat. Dimpotrivă, poemul este o construcţie după chipul şi asemănarea harului, totul se supune unei discipline poetice. Şi acest volum, Exerciţiile fiinţei – cum spuneam elaborat în mare parte în anul trecut (2016), dovedeşte că poetul are ştiinţa unei tehnici poetice originale. M-a dus cu gândul la poezia ludică a lui Emil Botta, care şi-a asumat spectrul metodic al culturii noastre populare arhaice, cu nuanţe tragice”.

