A oferit hrana necesară, pentru o lună, unei copile hrănite prin tub

Preşedintele tinerilor social-democraţi din Maramureş, Flaviu Bălan, împreună cu secretarul executiv al TSD Maramureş, Iosif Stauder, şi primarul oraşului Seini, Gabriela Tulbure, au vizitat o familie din localitatea Seini, a căror fiică se hrăneşte, de 15 ani, de când s-a născut, doar printr-un tub. Nu este prima acţiune cu caracter umanitar pe care conducerea TSD Maramureş o iniţiază şi, potrivit declaraţiilor oferite de preşedintele filialei judeţene a TSD, Flaviu Bălan, nu va fi nici ultima.

”TSD Maramureş a continuat seria acţiunilor umanitare şi m-am bucurat că am putut să aducem un strop de speranţă în sânul unei familii din Seini. În urma discuţiilor pe care le-am avut cu primarul oraşului, Gabriela Tulbure, de a oferi un sprijin unor familii defavorizate din comunitatea pe care o reprezintă, ne-a propus să ne concentrăm, împreună, pe un caz cu adevărat aparte, o copilă care, de 15 ani de când s-a născut, este hrănită doar printr-un tub, cu mâncare specială. Am înţeles că hrana pentru fetiţă depăşeşte 1.500 de lei pe lună, iar părinţii, oameni muncitori şi respectaţi în societate se străduiesc, lună de lună, să asigure necesarul de alimente pentru fiica lor. Vizita la această familie am făcut-o alături de primarul oraşului Seini, Gabriela Tulbure, – care a şi contribuit în mod substanţial -, dar am fost însoţiţi şi de secretarul executiv al TSD Maramureş, Iosif Stauder. Împreună, am reuşit să oferim hrană necesară pentru o lună acestei copile a cărei viaţă se scurge într-un scaun cu rotile, iar pentru ea, zilele sunt la fel”, a declarat preşedintele TSD Maramureş, Flaviu Bălan.

Liderul tinerilor social-democraţi a precizat că vor încerca, în viitor, să identifice şi alte surse pentru a veni în sprijinul acestor oameni care sunt un exemplu pentru societate şi pot fi un exemplu pentru mulţi alţi părinţi. ”Îi mulţumesc încă o dată edilului oraşului Seini, Gabriela Tulbure, pentru sprijinul oferit pe parcursul întregii acţiuni, precum şi pentru implicarea de care dă dovadă în orice situaţie care priveşte oraşul pe care îl conduce şi pe locuitorii de aici. TSD Maramureş se implică şi va continua să se implice în viaţa comunităţii, pentru că vrem să arătăm că noi, tinerii, putem fi un exemplu pentru cei asemeni nouă, dar şi pentru cei care vin în urma noastră”. (g.m.)