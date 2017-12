Temporala 2018

Intrăm în al 2018-lea an după Cristos şi în al 29-lea după Revoluţie, iar societatea noastră aflată în perpetuă tranziţie s-a radicalizat, ceea ce ne determină să dorim ca Noul An să ne aducă darurile vieţii trăite împreună şi puterea de-a convieţui!

În acest context, presa are rolul să menţină legătura dintre părţile societăţii, să difuzeze informaţii precise şi opinii ce reflectă poziţia redacţiei şi a colaboratorilor. Legătura cea mai durabilă cu cititorii este realizată prin abonament, în acest fel întreţinem calitatea de persoană informată, care înţelege ce se întîmplă şi nu reacţionează impulsiv. Ca fiinţe superioare, dar cu importante instincte reziduale, adesea ne impunem pe nedrept propria persoană în dauna altora. Conceptul concurenţial exagerat se menţine din păcate şi în societatea capitalistă (comunismul a promovat „lupta de clasă”). Viaţa însă n-ar trebui să fie privită ca o luptă, cum ne îndeamnă poetul.

Provocarea parlamentară şi extraparlamentară, dusă cu cele mai acerbe şi extremiste metode, îi divizează pe alegători. Nici măcar în zilele de sărbătoare, disputa ideologică nu încetează, căci politicienii şi cei care îi aplaudă sînt interesaţi să provoace noi şi extinse campanii electorale, uitînd să-şi orînduiască viaţa prin pace. În noaptea dintre ani, uşile sufletului se deschid şi oamenii se analizează pe ei înşişi, fac curăţenie, regretă greşelile, unele sancţionate de societate şi semeni, altele nedescoperite, dar nu mai puţin împovărătoare pentru spiritul cinstit. Ne trimitem unii altora felicitări, în semn de bunăvoinţă şi recunoaştere a erorilor făcute, cu voie sau fără voie.

Cel mai adesea, ne derutează informaţiile mincinoase şi în baza lor luăm decizii care bulversează familia, colegii de serviciu, vecinii, iar pe plan mai larg, negăm primarul, ministrul, parlamentarul, insultăm o ţară de alături sau mai îndepărtată. Ştirile manipulatoare devin o pată întunecată pe frunte şi următorul raţionament va fi eronat, fără emotivitate (omul rău devine insensibil). În ordinea logicii, nu sîntem coerenţi şi luăm în calcul premise false. Oamenii dezinformaţi nu înţeleg vremurile prin care trec, confundă trecutul cu viitorul, trăiesc fie ieri, fie mîine, deplîng ce a trecut sau jeluiesc ce urmează, deşi ar trebui să vieţuiască în prezentul continuu, cînd secunda se dilată, se calmează, se apropie de scopul divin, deci se ia hotărîri în cunoştinţă de cauză. Cei care nu preţuiesc clipa vor adopta poziţii negative, vor trăi mai pe degeaba, o vor lua razna precum calul înţepat de albine. Existenţa lor devine stresantă, riscantă şi nu simt că au un scop nobil de atins.

Galaxia celulară cu ADN numită om se află în descompunere, binomul spaţiu-timp circulă într-un sens, deci anii vieţii pămînteşti nu trebuie irosiţi. Realitatea temporală 2018 ne va aduce trepte pe care le vom păşi dacă acceptăm că ceasul biologic picură spre viitor, iar întîmplările decurg invers, deci le putem anticipa şi raţionaliza. Fiind informaţi, luăm decizii înţelepte, precaute, ne creăm viitorul după măsură. Ne aducem şi noi, jurnaliştii de la Graiul Maramureşului, contribuţia la mersul progresiv şi ne îndeplinim destinul. Nu putem să răspundem la toate, unele colţuri ale spaţiului sînt întunecate, pare o dilemă etica umană oscilantă între zero şi unu, între nimic şi totul, între bine şi rău…

Este greşit să acţionăm pe baza instinctelor şi să neglijăm voit baza libertăţii de a prelucra informaţiile primite. Dorim ca în 2018 să participăm conştient, organizat, la continua facere şi prefacere a lumii şi a noastră. An Nou fericit, dragi cititori!