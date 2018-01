Baia Mare are suflet – Concertul de Anul Nou, eveniment de excepţie

• Al şaptelea an consecutiv, la iniţiativa primarului Cătălin Cherecheş

Concertul de Anul Nou a fost găzduit pe 1 ianuarie de Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare. Deja devenit o acţiune cu tradiţie, organizat fiind pentru al şaptelea an consecutiv, acesta fiind susţinut de Opera Group Project din Cluj, dirijor Cristian Sandu. Evenimentul a fost realizat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, la el fiind prezent şi primarul municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, iniţiatorul Concertului de Anul Nou.

Concertul de Anul Nou, un eveniment de excepţie, a devenit deja o tradiţie în municipiul Baia Mare. În acest an, muzica simfonică a adunat în Catedrala Ortodoxă Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare sute de iubitori ai culturii şi frumosului. Opera Group Project din Cluj, sub bagheta dirijorului Cristian Sandu, a smuls ropote de aplauze de la băimărenii prezenţi la Concertul de Anul Nou. Spectacolul din seara zilei de 1 ianuarie a purtat amprenta tinerei interprete Larisa Ştefan, mezzosopranei Liza Kadelnik, al tenorului Vlad Miriţă şi al baritonului Florin Estefan.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Mă bucur că, de şapte ani încoace, împreună cu Preasfinţia Sa şi artiştii de la Opera Naţională din Cluj, suntem aici în Catedrala Episcopală <<Sfânta Treime>> să ne spunem <<La mulţi ani!> şi să ne gândim la lucrurile din trecut şi la cele pe care le vom face în viitor. Vreau să vă invit să avem timp şi pentru viitor, să ne gândim şi la lucrurile mai puţin bune, dar în primul rând să trăim clipa şi să ne bucurăm unii de alţii, să iubim oraşul şi să ne aşezăm într-o familie frumoasă, a noastră, a băimărenilor. Fiecare dintre noi a venit pe această lume, adus de Dumnezeu şi de părinţii noştri cu un scop important, acela de a face bine. Trebuie în primul rând să fim oameni demni, mândri şi curajoşi. Să stăm în picioare şi în genunchi doar în faţa lui Dumnezeu şi a părinţilor noştri”.

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului: „Ne-am bucurat din suflet de această realizare pe care Dumnezeu ne-a ajutat să o organizăm în parteneriat cu Primăria Baia Mare. Concertul este darul primarului, iar noi, Catedrala, oferim cu multă bucurie spaţiul. Am trăit împreună, atât ortodocşii, cât şi băimăreni de altă confesiune religioasă, momente de înaltă ţinută spirituală. Dacă Dumnezeu este adevărul suprem, frumosul absolut, este lumina divină, câteva dintre aceste atribute au fost transmise de către artişti la Concertul de Anul Nou. Dacă Clujul este capitala Ardealului, Baia Mare a fost în prima zi din an mica Vienă.”

Concertul de Anul Nou a făcut parte din seria evenimentelor din cadrul manifestării „Baia Mare are suflet!”

3 SUD EST i-a încălzit pe băimărenii prezenţi în Centru istoric al Băii Mari, de Revelion

Premergător Concertului de Anul Nou, băimărenii şi oaspeţii lor s-au distrat în Piaţa Libertăţii, la trecerea dintre ani. Pe scenă au urcat simpaticii băieţi de la 3 SUD EST care au susţinut un concert extraordinar. În pauza dintre piese, aceştia au dorit să îşi arate simpatia faţă de maramureşeni, îmbrăcând tradiţionalele gube de pe la noi. La miezul nopţii, pe scenă a urcat primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, care a adresat câteva cuvinte.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Sunt emoţionat că am onoarea să rostesc câteva cuvinte înainte să încheiem anul 2017 şi să începem noul an împreună. În acest moment, nu o să vă vorbesc despre îndeplinirea dorinţelor şi nici despre ce ne aşteaptă în anul nou. De această dată, vreau să începem noul an apreciind lucrurile pe care le avem deja. Astăzi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru faptul că m-am născut băimărean, într-un mediu despre care pot să spun că este unul din cele mai frumoase din lume, că am crescut într-o societate în care ne cunoaştem vecinii, în care ne îngrijim bătrânii, în care ne iubim copiii, în care valorile creştine sunt încă reguli de viaţă, într-un oraş în care căldura, sufletul şi credinţa oamenilor ne fac să ne simţim acasă. Să ne bucurăm împreună, în familia noastră băimăreană, pentru anul care a trecut, pentru cel care a venit deja, dar mai ales pentru această clipă în care toţi împărtăşim acelaşi sentiment de iubire. Iubirea de a fi băimărean. Iubirea de a fi acasă. La Mulţi Ani, Baia Mare!!!”