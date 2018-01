Se anunţă un an secetos, după Calendarul de ceapă

Calendarul de ceapă este un obicei străvechi care ne arată cum vor fi lunile Anului Nou. În satele maramureşene, bătrânii încă mai păstrează această tradiţie. În seara de ajun a Anului Nou, se ia o ceapă mare, se taie în două şi se aleg 12 foi de ceapă, care reprezintă lunile anului. În fiecare foaie de ceapă se pune sare din abundenţă şi se lasă peste noapte. A doua zi, foile care au lăsat mai multă apă reprezintă lunile în care va ploua. Tanti Maria din Remetea Chioarului păstrează acest obicei an de an. Concluzia sa este următoarea: „Se arată un an 2018 secetos, va ploua doar în lunile aprilie, august şi noiembrie”. (Nicoleta Marian, studentă Jurnalism)