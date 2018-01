Tîrgu Lăpuş la cumpăna dintre ani

Duminică, 31 decembrie 2017, pe o vreme de iarnă blîndă, fără nea, a venit ultima zi din anul 2017. Spre seară, la casele oamenilor au colindat cu Sorcova şi capre, sau cu „Pluguşorul”. După slujba religioasă de îngropare a vechiului an, clopotele au anunţat Anul Nou 2018. Noaptea dintre ani a fost strălucitoare, cu pahare de şampanie în mîini, mii de lăpuşeni s-au adunat în Piaţa Eroilor, sub o ploaie de artificii. Printre participanţii la Revelionul 2018 de la Tg. Lăpuş, a fost Grigore Leşe, venit pentru a fi alături de mama şi surorile sale în aceste zile.

Primul popas l-am făcut la Old City, local în stil rustic, cu sute de obiecte vechi expuse pe pereţi. Am întîlnit oameni de afaceri şi poliţişti. La Complexul comercial „Casa Preturii”, administratorul Firicel Şanta şi soţia sa au avut oaspeţi ingineri, medici, profesori. Muzica, formaţia Groza.

La 2 km de centru, la o lizieră de pădure de stejar, Complexul turistic „Piccolo Dallas”, patroni Cristina Ţura şi soţul Mario, le-au oferit invitaţilor tot ce au avut mai bun. La Restaurantul Alex, situat între Tg. Lăpuş şi satul Dămăcuşeni, s-au veselit mulţi lăpuşeni. Gazda a avut o surpriză culinară, o împletitură din fîşii de carne de porc împletite în 4, stropite cu ulei de măsline şi puse la cuptorul cu jar. În satul Dămăcuşeni, tinerii s-au adunat de Revelion şi au jucat ceardaş. În cadrul pensiunii „Aurica”, au petrecut 30 de sportivi din Baia Mare.