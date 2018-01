Maramureşenii afectaţi de vijelie nu vor fi despăgubiţi!

Furtuna care s-a abătut anul trecut, în luna septembrie, asupra judeţului a făcut pagube de milioane de lei, atât persoanelor fizice, cât şi instituţiilor statului. Dacă pentru unele primării Guvernul a mai găsit bani necesari refacerii clădirilor afectate, pentru cetăţenii simpli nu! Asta din cauza „vidului legislativ”.

Astfel, sutele de oameni afectaţi de vremea capricioasă au rămas doar cu promisiunea că vor fi ajutaţi, precum şi cu paguba plătită din buzunarul propriu. Vasile Moldovan, prefectul de Maramureş, explică: „Legat de evenimentul nefericit din 17 septembrie 2017, adică furtuna care s-a abătut deasupra judeţului şi a unei părţi din ţară, am gestionat împreună cu Consiliul Judeţean situaţia ulterioară evenimentului, cu inventarierea pagubelor, evaluarea acestora. În urma demersurilor făcute în comun de către noi, a fost alocată către judeţul Maramureş suma de 9 milioane lei, cea mai mare distribuită judeţelor afectate de calamităţi. Nu am reuşit să obţinem fondurile necesare pentru despăgubirea tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, pentru toate instituţiile publice, dar avem un proiect depus la Guvernul României şi aşteptăm finanţare şi pentru restul instituţiilor afectate. Vorbim de o sumă de încă 6 milioane lei. Din păcate, nu am reuşit să sprijinim şi persoanele fizice care au fost afectate de calamităţile naturale. Deşi am făcut demersuri la Guvernul României, ni s-a răspuns că nu pot fi ajutate persoanele fizice din cauza vidului legislativ. Deci, nu au găsit bază legală pentru a se acoperi aceste pagube ale oamenilor. Eu am discutat şi cu unităţile administrativ-teritoriale, Consiliul Judeţean, să vedem dacă se vor găsi soluţii pentru acoperirea pagubelor suferite de aceste persoane…”.

Pagube de milioane doar într-o comună!

Dacă vorbim de cuantumul pagubelor materiale în rândul populaţiei, acestea au fost însemnate în multe zone din judeţ. Una dintre comunele cel mai grav afectate de furtună a fost Boiu Mare, unde aproape toate locuinţele au suferit stricăciuni din cauza furtunii: „La nivel de comună, ne situăm undeva la o valoare de 2,5 milioane lei pagube la populaţie, cuantum care este estimativ! În această sumă nu s-au mai luat în considerare şi tavanele căzute în câte o gospodărie sau alte distrugeri, ci doar acoperişurile şi ceea ce s-a văzut în mare. Dar pagubele sunt mult mai mari decât atât, mai ales că sumele estimate nu conţin manoperele pentru refacerea acoperişurilor. Deci, aici intră numai valoarea materialului de construcţie. De asemenea, la suma respectivă se mai adaugă pomii care au fost scoşi din rădăcini, sau rupţi în livezile oamenilor. Sunt circa 12.000 de pruni, 500 de nuci, meri. Aici pagubele evaluate, împreună cu Direcţia Agricolă, se ridică la aproximativ 600.000 de lei. La nivel de instituţii publice am avut un cămin dezvelit, primăria a fost afectată, dispensarul medical. Pentru acestea am primit de la Guvern ca sprijin pentru remedierea stricăciunilor doar suma de 75.000 lei! Banii sunt total insuficienţi, dar ce poţi să faci?! Încercăm să învelim căminul de la Frâncenii Boiului, am acoperit dispensarul şi aici la primărie, plus căminul cultural de la Boiu Mare, grădiniţa. Însă banii primiţi nu ajung pentru acoperirea tuturor pagubelor, categoric! Nici din bugetul local nu avem de unde să completăm!”, spunea viceprimarul comunei Nicolae Prodan, la o lună de la nefericitul eveniment.