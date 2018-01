Maya Iuga, băimăreanca ajunsă studentă la Neuroştiinţe în Anglia

Maya Iuga a absolvit în urmă cu doi ani Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, profilul matematică-informatică. După finalizarea cursurilor liceale, a decis să opteze pentru studii în Anglia din dorinţa de a-şi aprofunda cunoştinţele în neuroştiinţe. Vrea să se specializeze în ingineria calculatoarelor folosite pentru operaţiile neurologice. Nu exclude varianta de a se întoarce în ţară după absolvirea facultăţii. În timpul liber, Maya dansează. Îi place să danseze din clasele primare, iar acum e înscrisă în Clubul de Dans al Facultăţii.

R: Unde studiezi în prezent?

M.I.: Studiez neuroştiinţe, mai exact fac cercetare în domeniul neurologiei la Universitatea din Londra. E una din facultăţile foarte bune pe acest domeniu. Am ales să plec pentru că am fost surprinsă să aud că există acest domeniu, iar la noi nu mi s-a prezentat aşa ceva.

R: Cum a primit familia vestea că tu vrei să pleci să studiezi în străinătate?

M.I.: Cred că erau pregătiţi. Deja mă interesasem de ceva timp şi au fost fericiţi, pentru că a fost un proces destul de lung de aplicare. Au fost fericiţi când am reuşit să fiu admisă.

R: Cum a fost adaptarea în Londra?

M.I.: La început a fost mai greu, dar am avut câteva obiceiuri pe care le-am dobândit încă din timpul liceului. Deşi nu am ştiut în acel moment s-au dovedit a fi foarte folositoare acele lucruri pe care le-am învăţat aici în România. Ştiu că multă lume se plânge că nu e prea bine în sistemul şcolar din România. Eu eram una dintre persoanele acelea. Când ajungi acolo e diferit. Îţi dai seama că multe lucruri sunt un atu în faţa studenţilor din alte ţări. De exemplu, în domeniul ştiinţelor exacte, la matematică am făcut câteva cursuri. Eu şi încă o colegă din Baia Mare ne descurcăm cel mai bine, pentru că ne-au fost prezentate lucrurile în aşa fel încât să le înţelegem şi asta se caută cel mai mult acolo la facultate, să înţelegi procesul decât să îţi aduci aminte anumite lucruri exacte.

R: Te-ai adaptat rapid la stilul de viaţă al britanicilor?

M.I.: A durat ceva timp pentru că e o schimbare destul de mare. Baia Mare e un oraş mai mic, liniştit. Sunt multe lucruri interesante şi evenimente la care poţi participa pentru a uita de dorul de casă. E mai greu până te obişnuieşti.

R: Pe viitor ce ţi-ai propus să faci?

M.I.: Aş dori să mă specializez într-o parte mai nouă a neuroştiinţelor şi anume în ingineria calculatoarelor folosite pentru operaţiile neurologice, a aşa-numiţilor roboţi despre care se spune că în viitor vor opera singuri. Urmând şi o clasă de matematică-informatică, am avut şi această pasiune pentru programare, şi am vrut să o aplic într-un domeniu mai nou cum este neurologia. Trebuie să îţi placă foarte mult. Într-adevăr e un domeniu dificil. E mult de învăţat. Dacă nu eşti cu adevărat pasionat, tinzi să crezi că nu poţi să mergi mai departe.

R: Te-ai gândit să rămâi în Anglia?

M.I.: Sincer, am verificat şi ce variante aş avea acasă. În vară, am fost la un laborator de neuroştiinţe din Cluj. Am o colaborare deschisă cu ei, mai merg acolo. Pe viitor dacă vor avea nevoie de oameni specializaţi în domeniu, poate voi opta pentru această variantă. Mi-ar plăcea.

R: Ce ar trebui să se schimbe în România pentru ca tinerii să fie motivaţi să rămână în ţară?

M.I.: Cred că mai ales tinerii care pleacă la studii în străinătate, întorcându-se pe domeniul ştiinţelor, sunt dezamăgiţi de faptul că lipseşte puţin infrastructura prezentată acolo. E o schimbare. Aparaturile, materialele sunt puţin mai vechi aici. Pentru un om de ştiinţe e o problemă acest lucru. Cred că România e totuşi pe drumul cel bun. Am găsit în ţară laboratoare de neuroştiinţe, aşa că am fost plăcut surprinsă.

R: Ce sfaturi le-ai da tinerilor pentru a reuşi în ceea ce şi-au propus?

M.I.: Să facă ceea ce le place. Dacă ajungi la o universitate bună, presiunile sunt mari şi ai şanse ridicate să cedezi dacă nu faci ceea ce-ţi place şi nu poţi să-ţi găseşti motivaţia.