Părintele Francisc Heinrich, cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare

La propunerea primarului Cătălin Cherecheş, în semn de respect şi recunoştinţă faţă de dăruirea pe care a oferit-o comunităţii băimărene şi pentru efortul în promovarea curăţeniei spirituale, părintele catolic Francisc Heinrich a primit distincţia de cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare.

Născut la data de 19 iulie 1941, în localitatea sătmăreană Foieni, părintele catolic a construit biserica şi casa parohială, sala de cateheze din Ferneziu şi a amenajat capela de pe Lunci. A fost primul slujitor al lui Dumnezeu care a celebrat slujbe în limba română.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Pentru comunitatea noastră a reprezentat un moment unic, un moment special, în care ne-am arătat într-un fel inima noastră. Pentru că inima noastră, a băimărenilor, are patru camere, aşa cum are şi o inimă biologică. Are o cameră în Centru Istoric al municipiului Baia Mare, în Piaţa Cetăţii, o altă cameră în Ferneziu, o altă cameră pe Valea Borcutului şi o altă cameră undeva sus, în Firiza şi Blidari. Acestea sunt cele patru camere care formează oraşul nostru şi comunitatea noastră, din perspectivă istorică, dar şi astăzi, ca vibraţie. Venim în faţa lui Dumnezeu să îi mulţumim pentru tot ceea ce ne-a dăruit în acest an. Dar dacă facem acest lucru din tot sufletul şi din toată fiinţa noastră pentru Dumnezeu, trebuie să o facem de fiecare dată şi pentru oamenii care sunt importanţi în viaţa noastră, în comunitatea noastră şi în ţara noastră. Sunt foarte mulţi oameni care pot fi ridicaţi la rang de exemplu, foarte mulţi oameni care fac gesturi pentru comunitate şi care excelează în profesia lor. Dintre aceşti foarte mulţi oameni care pot fi daţi exemplu, sunt foarte puţini care în istorie ajung la nivel de legendă, la nivel de entitate supremă în ceea ce înseamnă, raportat la ce au făcut pentru comunitate.”

Primarul Cătălin Cherecheş i-a conferit tilul de cetăţean de onoare părintelui Francisc Heinrich în cadrul slujbei de final de an, săvârşită la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Piaţa Cetăţii. Momentul, unul de o mare însemnătate pentru comunitatea băimăreană, a fost un moment de reflexie asupra actelor de bunătate, dar şi de generozitate săvârşite de exemplele care, prin faptele lor, se oferă drept modele de urmat.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Nu există membru al comunităţii catolice, dar nu numai care să nu ştie să aprecieze ceea ce părintele a făcut pentru Dumnezeu, pentru oameni şi pentru comunitatea noastră băimăreană, pentru generozitatea în care s-a dedicat lui Dumnezeu, oamenilor şi oraşului şi lucrurilor concrete pe care le-a făcut. Vorbim de biserica din Ferneziu, biserica de la Meda şi iniţierea a cel puţin două entităţi caritabile pe care le-a susţinut părintele aici, în Baia Mare. Poate cel mai simbolic lucru este faptul că părintele a iniţiat în oraşul nostru, oraş care are diversitatea etnică şi culturală drept cea mai importantă valoare, o slujbă catolică în limba română. Mi-aş dori foarte mult ca în inima istorică a municipiului Baia Mare să înţelegem, aşa cum ne-a dat părintele ca exemplu, că lumea evoluează şi ne împrietenim unii cu alţii, ne iubim unii pe alţii şi facem familii împreună. Şi pentru a consolida acest spirit important al oraşului nostru, al diversităţii, şi pentru a nu lăsa să se stingă anumite flăcări ale comunităţii noastre, cred că este foarte important ca, simbolic, o dată pe an sau la diverse sărbători să avem, din respect pentru comunitatea maghiară, slujbele în limba maghiară, dar, simbolic, şi slujbe în limba germană sau în limba română. Vreau să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, mai tineri sau mai în vârstă, să ducem mai departe exemplul pe care părintele ni l-a oferit, exemplu de dragoste pentru Dumnezeu, de dragoste pentru oraş, de dragoste pentru oameni şi cei care sunt în jurul nostru. Cel mai frumos exemplu pe care îl învăţăm de la Biserica Catolică este acea strângere de mână din timpul slujbei.”