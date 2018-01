Andrei şi Mădălina Zlampareţ, tinerii care îmbină moda cu pictura

Andrei şi Mădălina Zlampareţ sunt doi tineri, soţ şi soţie, ambii pasionaţi de artă, dar şi de business. Au început împreună acest proiect, “Sinestezic” care li se potriveşte foarte bine deoarece, fiecare dintre ei are atuurile sale. Andrei Zlampareţ este managerul brandului şi a fondat Sinestezic din dorinţa de a crea un brand care să ofere o valoare deosebită, să fie orientat spre cliente, pentru a le inspira şi a le crea o experienţă cât mai frumoasă. A studiat ingineria la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti. A lucrat la propria companie de design câţiva ani. După ce s-a căsătorit cu Mădălina, au decis să fondeze Sinestezic. Mădălina Zlampareţ este creatorul de ilustraţii şi designerul brandului. Pictura este o altă pasiune de-a ei, astfel încât cele mai multe creaţii sunt imprimate cu ilustraţiile sale. A studiat designul vestimentar la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. De asemenea, a studiat pictura la Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne din Franţa.

“Frumuseţea constă în imperfecţiune şi unicitate”

R: Cum a început povestea creaţiilor vestimentare? Ce v-a impulsionat să vă orientaţi spre acest domeniu?

A.Z.: Brandul Sinestezic a început să prindă contur în anul 2015, iniţiat, iar apoi condus, de trei pasiuni ale noastre: pictura, moda şi business-ul. Trăind într-o lume în care se pune prea mult accent pe cifre, fie că sunt legate de vârstă sau circumferinţa taliei, ne-am dorit să transmitem femeilor că frumuseţea nu constă în perfecţiune, ci chiar în imperfecţiune şi unicitate. Toate aceste cifre sunt doar forme care definesc o mică parte din ceea ce suntem noi ca persoane. Datorită acestor impulsuri şi ambiţii, brandul Sinestezic este azi aici.

R: Care e specificul creaţiilor voastre?

A.Z.: Deşi am început să realizăm ţinute business şi casual, după câteva luni, ne-am orientat înspre piese vestimentare de gală, având mai multe cereri în această direcţie. Creăm rochii pentru evenimente speciale, de zi şi de seară. O parte din aceste rochii sunt personalizate cu ilustraţiile pictate de Mădălina. Folosim cele mai noi tehnologii, de înaltă calitate, astfel încât să putem transfera povestea de pe foaia de desen pe ţinutele clientelor noastre, detalii care aduc acestora un sentiment şi mai mare de admiraţie, unicitate şi frumuseţe.

Arta modei îmbinată cu pictura

R: Cum se îmbină arta modei cu arta pictatului?

A.Z.: Cum nu se poate mai bine! De ce? Pentru că aici dăm frâu imaginaţiei şi creativităţii. Aici avem posibilităţi infinite de a surprinde, de a crea, de a face ceva unic în adevăratul sens al cuvântului. Mişcările pensulei le înglobăm în imprimeurile de pe rochii, care le dau un aspect vivace şi interesant.

R: Modelele cine le alege, clientele sau voi veniţi cu propunerile?

A.Z.: Fie că discutăm despre material, imprimeu sau forma rochiei, luăm în considerare dorinţa clientelor, dar le şi consiliem astfel încât să aleagă cea mai bună variantă pentru silueta lor, culoarea pielii sau a părului, dar şi pentru evenimentul la care participă.

R: Cam ce modele aţi pictat pe rochii?

M.Z.: Cele mai cerute ilustraţii sunt cele cu piesaje, păsări sau flori, mai exact momente sau lucruri din natură, dar suntem nerăbdători să avem cerinţe şi mai puţin convenţionale.

Inspiraţi de poveştile clientelor

R: Ce vă inspiră?

M.Z.: Ne inspiră foarte multe lucruri, dar de cele mai multe ori găsim inspiraţie în natură, oameni, muzică şi culoare. În plus, ne lăsăm ghidaţi de poveştile şi pasiunile clientelor noastre, alături de care reuşim de fiecare dată să dăm viaţă creaţiilor ravisante.

R: Care sunt culorile pe care le folosiţi cel mai des?

A.Z: Mădălina are o slăbiciune când vine vorba de albastru, mai exact, de toate nuanţele care provin din această culoare. Se poate ca, din acest motiv, să regăsiţi în creaţiile noastre un procent puţin mai ridicat din această paletă cromatică.

R: Cui se adresează aceste ţinute? Există o anumită categorie de cliente care preferă aceste rochii de gală?

A.Z: Creaţiile Sinestezic se adresează tuturor doamnelor şi domnişoarelor care vor să încerce ceva diferit. Nu există o limită de vârstă, statut sau credinţă de orice fel. Aceste rochii de gală sunt apreciate în special de femeile care doresc să îşi evidenţieze frumuseţea şi individualitatea în rochii de seară personalizate.

R: De sărbători ce s-a purtat?

A.Z.: Am putea spune că, pentru acest sezon, catifeaua a fost cea mai potrivită datorită texturii. În plus, catifeaua şi-a păstrat mereu farmecul şi seducţia, oferind o eleganţă aparte. Ţinutele simple pot fi accesorizate cu pene, broderii argintii şi aurii. O rochie din tulle, accesorizată cu o curea subţire, dintr-un material neted şi lucios,care va evidenţia talia, poate fi o ţinută în trend.

Creaţii vestimentare comandate online

R: Pentru viitor ce pregătiţi?

A.Z.: În momentul de faţă, lucrăm intens la o colecţie ready-to-wear de rochii de seară şi alte piese vestimentare de ocazie pentru sezonul primăvară-vară 2018, pe care o vom lansa la începutul anului viitor. Pentru că ne dorim ca experienţa clientelor să fie cu adevărat unică, le vom acorda oportunitatea de a-şi personaliza, cu ilustraţiile dorite, piesele vestimentare din această colecţie. Odată cu lansarea colecţiei, vom lansa şi magazinul online Sinestezic.

R: Unde vă pot găsi cele care îşi doresc o creaţie unicat realizată de voi?

A.Z.: Suntem conştienţi de importanţa prezenţei online, tocmai de aceea încercăm să fim cât mai prezenţi pe reţelele de socializare: Facebook şi Instagram în special, unde vă răspundem cu drag la orice întrebare sau cerinţă. Chiar vă recomandăm să ne urmăriţi îndeaproape,deoarece vă ţinem la curent cu noutăţile, vă spunem la ce evenimente participăm şi la ce lucrăm, încercăm frecvent să vă surprindem cu ceva frumos, dar şi să vă sfătuim cum să vă puneţi în valoare frumuseţea. În online ne găsiţi şi pe www.sinestezic.ro (varianta în română) sau www.sinestezic.com (varianta în engleză). De asemenea, ne găsiţi creaţiile în câteva magazine fizice din România, dar şi din Franţa.