Controale pe tema arhivării documentelor

Arhivele Naţionale Maramureş au şi atribuţie de control la instituţii de stat şi firme. Klara Guşeth, şef serviciu, ne explică: „Noi nu facem un scop din aplicarea amenzilor, însă găsim nereguli peste tot, probleme mai mari sau mai mici. Poate respectă o obligaţie, iar pe celelalte nu. Am aplicat amenzi în două situaţii, unde nu sunt asigurate condiţiile de păstrare, ceea ce duce la distrugerea ireversibilă a documentului respectiv. Am mai aplicat amenzi şi pe partea de folosire a documentelor, când am văzut că efectiv petenţii sunt purtaţi dintr-un loc în altul. Am avut situaţii în care un petent ne-a dat în judecată şi instanţa a apreciat că nu ne-am făcut treaba, am tărăgănat prea mult, adică întâi am făcut control la o instituţie, că aşa sunt procedurile noastre, şi nu am aplicat din start amendă. La controalele tematice, stabilim măsuri cu termene scurte şi dacă nu se conformează la al doilea control aplicăm amenda. Cuantumul amenzilor este între 1.000 şi 25.000 lei. Amenzi maxime nu am aplicat, însă au fost cazuri cu amenzi de 5.000 lei”.

Personal insuficient

Klara Guşeth ne spune: „Organizarea activităţii de control se face în funcţie de resursele umane pe care le are instituţia noastră. 13 persoane răspund de un judeţ întreg. Ne stabilim însă nişte priorităţi şi nu mergem în control la un butic, spre exemplu, ci controlăm mai ales marile instituţii creatoare de documente, societăţile comerciale cu număr mare de angajaţi. De regulă, facem cam 20 de controale pe an şi angajat. Pe lângă această activitate, colegii mei şi eu gestionăm 8 km liniari de documente, asigurăm păstrarea, inclusiv desprăfuirea continuă a acestor documente arhivate. Avem documente pe care le prelucrăm arhivistic, le ordonăm, le inventariem. Avem şi atribuţia să dăm documente pentru a fi cercetate, există o sală de studiu la etaj, cu destul de mulţi cercetători care vin aici, inclusiv străini, din diverse colţuri ale lumii. Mai avem partea de soluţionare a cererilor prin biroul de relaţii cu publicul, în aceste cazuri noi facem cercetarea, spre deosebire de sala de studiu, unde cercetătorul vine şi solicită documentul şi îl consultă cu scopul de a-l publica sau pentru a întocmi o lucrare ştiinţifică. La biroul de relaţii cu publicul vin pe an mii de cetăţeni care solicită copii după unele documente”.