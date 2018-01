Iluminat public cu led, la Poienile Izei

• Valoarea investiţiei: 1.600.000 lei

Comuna Poienile Izei este vizitată de mulţi turişti din ţară şi din străinătate, aşa că administraţia locală se gândeşte să modernizeze şi să extindă iluminatul public. Reţeaua va fi extinsă şi va fi dotată cu becuri led, economice şi cu randament sporit. Perioada de iluminat va fi pe toată perioada nopţii, indiferent de anotimp.

Vasile Dunka, primarul comunei Poienile Izei, ne explică: „Avem un proiect aprobat pe PNDL pentru modernizarea iluminatului public. Lucrările presupun schimbarea actualelor lămpi vechi, plus extinderea de reţea. Noile becuri vor fi cu led, la cerinţele actuale. Scopul acestei investiţii este în primul rând reducerea consumului de energie electrică şi îmbunătăţirea condiţiilor de iluminare a comunei. Deşi, momentan, iluminatul este asigurat cu becuri economice, factura lunară la curent este destul de mare. Comuna noastră este o zonă agroturistică, fiind vizitată de foarte mulţi străini, aşa că asigurarea unui iluminat bun este un lucru obligatoriu. Până acum, am avut restricţii la iluminat, dar nu se mai poate aşa. Valoarea investiţiei este de circa 1,6 milioane lei. Vom schimba sute de lămpi, cu tot cu cele nou instalate. Cred că într-un an de zile vom încheia proiectul. Factura la energie electrică nu va scădea foarte mult, deoarece facem extinderea reţelei, suprafaţa iluminată va fi mult mai mare. Cofinanţarea primăriei la proiect este mică, de doar câteva mii de lei”.

Localnicii simt nevoia unui sistem de iluminat public mai bun: „Este nevoie ca becurile actuale să fie schimbate, deoarece nu dau lumină îndeajuns, dar cred că de consumat energie consumă destul de multă. Cele cu led sunt mai economice şi luminează mai bine, am văzut asta în alte comune. Turiştii care ne vizitează localitatea au nevoie inclusiv de iluminat public eficient şi pe toată perioada nopţii”, este de părere localnicul Ion P.

„Avem turişti străini şi din ţară destul de mulţi, nu ne putem face de ruşine noaptea cu un iluminat prost, sau în unele zone fără… Ideea de extindere a reţelei este foarte bună, mai ales că se face din bani de la Guvern, după cum am înţeles”, spune doamna Maria.