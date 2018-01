Minimuzeu al satului în Botiza

Comuna Botiza are amenajat un minimuzeu al satului exact peste drum de primărie. Acesta conţine un foişor din lemn şi o casă veche de circa 100 de ani. Muzeul este împrejmuit cu gard tradiţional, fiind locul de întâlnire al fiilor satului. Şi turiştii care vin în zonă pot vizita casa muzeu. Primăria este cea care administrează minimuzeul: „Avem peste drum de primărie un minimuzeu la care am reabilitat gardul în 2017. Locul l-am gândit pentru tineretul comunei, ca să nu uite ce înseamnă tradiţiile. În incintă există un foişor şi o casă muzeu, veche de circa 100 de ani, adusă aici de la un cetăţean. Casa veche a fost primul nostru proiect din 2012, după ce am venit la conducerea primăriei. De asemenea, turiştii care ne vizitează comuna pot intra în casă. Primăria administrează acest muzeu al satului nostru”, ne-a precizat Viorel Paşca, viceprimarul comunei.