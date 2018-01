ADRIAN TODORAN – Deputat pentru Maramureş • Un an de mandat, pentru maramureşeni

La nici 35 de ani, Adrian Todoran nu este cel mai tânăr deputat de Maramureş, dar cu siguranţă este cel mai activ dintre aceştia. În primul an de mandat în Parlamentul României, deputatul Partidului Mişcarea Populară s-a făcut remarcat prin câteva iniţiative legislative cu un larg impact social, dar şi prin mai multe acţiuni de implicare în comunitate, menite a arăta că oamenii cu suflet mare sunt acolo atunci când cei din jur au mai mare nevoie de ei. Pentru deputatul Adrian Todoran, faptele vorbesc de la sine.

Legile pentru care am lucrat

„La încheierea primului meu an ca deputat în Parlamentul României, consider că am datoria morală faţă de cei care mi-au acordat votul de încredere, în decembrie, 2016, alegându-mă pentru a le reprezenta interesele, şi vin în faţa lor pentru a le expune pe scurt activitatea desfăşurată în cadrul Legislativului de la Bucureşti.

Cărţi pentru tineri

Prima mea acţiune dedicată comunităţii a debutat în prima parte a anului trecut, când am contribuit la dotarea mai multor biblioteci din mediul rural. Cele peste 1.000 de cărţi donate de mine au ajuns în mai multe comunităţi din Maramureş care aveau nevoie de sprijin în acest sens.

În primul rând, doresc să le reamintesc maramureşenilor că principalul rol al parlamentarilor este acela de a face legi. Astfel că, în această perioadă, mi-am canalizat activitatea pentru a concepe şi susţine iniţiative care să ducă la o legislaţie mai bună. Dintre cele peste 40 de propuneri pe care le-am avut, mai multe dintre acestea îi privesc pe tineri. Am ales să vin în sprijinul lor, prin facilitarea accesului acestora la o locuinţă. În acest sens, legea privind suportul acordat de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală trebuie modificată, în sensul acordării de terenuri către tinerele familii, chiar şi acolo unde primăriile nu mai dispun de suprafeţe libere. Administraţiile locale vor putea cumpăra terenuri pe care să le ofere apoi tinerilor.

Am spus NU

Am votat ÎMPOTRIVA unor proiecte de lege care îi favorizează pe câţiva dintre privilegiaţii acestei ţări:

– Am spus NU măririi indemnizaţiilor parlamentarilor

– Am spus NU sistemului SPLIT TVA

– Am spus NU Legilor pentru Justiţie.

Burse pentru Valorile Maramureşului

Cel mai important proiect derulat în cursul anului precedent este unul de suflet. Unul la care ţin foarte mult. Pentru că se adresează tinerilor. Cu precădere celor provenind din familii cu venituri modeste şi care nu îşi permit să urmeze o facultate, deşi rezultatele de la învăţătură îi recomandă pentru asta. Am decis să acord burse pentru trei tineri maramureşeni, în perioada derulării studiilor în mediul universitar. Şi mă bucur enorm să ştiu că ele au ajuns la cine trebuie. La cine avea mare nevoie de ele. Pe lângă bucuria de a oferi „Bursele pentru Valorile Maramureşului”, am speranţa că tinerii studenţi vor rămâne şi vor profesa în Maramureş, judeţul având nevoie să îşi ţină aproape valorile.

De asemenea, mai multe propuneri legislative au vizat Educaţia naţională. Una dintre acestea priveşte asistenţa psihopedagogică în învăţământ. Dacă la nivelul Uniunii Europene, în cele mai multe state, există câte un psiholog sau chiar doi, pentru fiecare unitate şcolară, România reuşeşte „performanţa” de a avea un psiholog şcolar la 800 de elevi. Prezenţa unui psiholog cu rol de consilier şcolar este esenţială pentru orice me­diu educaţional şi ea nu trebuie să lipsească.

Cifrele unui an de mandat:

41 iniţiative legislative

15 interpelări

9 luări de cuvânt

4 declaraţii politice

Proiectul adoptat

În ciuda procesului greoi de creare a legilor, unul din proiectele la care am lucrat alături de colegii mei a trecut de votul ambelor camere, fiind adoptat. Este vorba de o iniţiativă legislativă referitoare la apărarea împotriva incendiilor. Astfel, deţinătorii de imobile care oferă diverse servicii destinate publicului larg au obligaţia să afişeze în loc vizibil un panou de avertizare din care să reiasă explicit dacă spaţiul respectiv funcţionează cu autorizaţia de securitate la incendiu sau nu.

Salvăm Casa George Pop de Băseşti

Proiectul pentru care m-am luptat cel mai tare, şi pentru care mă voi strădui să îl duc la bun sfârşit, este cel legat de un moment de răscruce al acestui neam: Centenarul Marii Uniri. George Pop de Băseşti este figura marcantă a evenimentelor de la Alba Iulia, din 1 decembrie, 1918. De aceea, avem datoria morală faţă de cei care au contribuit decisiv la făurirea României Mari, prin reabilitarea casei memoriale de la Băseşti. În prezent clădirea se află într-o stare avansată de degradare şi riscă prăbuşirea. Alocarea urgentă de fonduri este primordială pentru salvarea imobilului şi repunerea lui George Pop de Băseşti între figurile emblematice ale României moderne.

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, am iniţiat un proiect de lege care permite cumularea venitului minim garantat (ca ajutor social) cu eventualele venituri obţinute din munca de zilier. Astfel, cei care prestează munci sezoniere nu îşi vor pierde dreptul de a încasa şi venitul minim garantat. Cred că este o măsură socială necesară, foarte mulţi români prestând munci sezoniere.

În prezent, propunerile de lege se află în lucru la comisiile de specialitate sau pe ordinea de zi a uneia dintre camere. Toate iniţiativele mele legislative pot fi consultate pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, iar activitatea mea este publică pe contul de facebook: adriantodoran2016” – De­putat Adrian Todoran.