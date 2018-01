Meşterii de clopote şi brondoşii din Cavnic

Petre Ilieş este maestru în confecţionarea clo­po­telor pentru animale, vaci, bivoli, oi, capre, miei sau pentru echi­parea brondoşilor. Lucrează cot la cot, în asociere, cu Gheorghe Gyorfi, ambii din oraşul Cavnic. Împreună, deţin un atelier bine dotat, situat în apropierea Colegiului economic „Pintea Viteazu”.

Petre Ilieş ne spune: “Pe lîngă alte comenzi, confecţionăm în acest atelier, din tablă de oţel, pe care o procurăm din Baia Mare, tot felul de clopote. Folosim 7 matriţe, strung, ciocane. În 2017, am făcut sute de astfel de clopote pentru animale, dar şi pentru moşii şi dracii de Crăciun şi Anul Nou. „Brondoşii” atrag în perioada sărbătorilor de iarnă atenţia căvnicarilor şi celor care trec prin această localitate. Sînt tineri îmbrăcaţi în costume albe, îşi pun pe corp hamuri cu zeci de clopote de tablă, pînă la 30-40 de clopote mai mari sau mai mici, îşi acoperă feţele cu măşti din blană de oaie şi fac cît mai mult zgomot, sărind pe loc. Merg din casă în casă pentru a alunga spiritele rele din gospodăriile căvnicarilor. Obiceiul acesta se ţine în fiecare an, între Crăciun şi Anul Nou. Localnicii se bucură dacă brondoşii le trec pragul gospodăriei, pentru ca în noul an să le meargă bine. Tradiţia se păstrează de pe vremea tătarilor, care au fost înlăturaţi de pe aceste meleaguri, spune povestea, cu astfel de costume de brondoşi.