CS Minaur a reluat antrenamentele

După pauza prilejuită cu ocazia sărbătorilor de iarnă, gruparea din Liga Zimbrilor, CS Minaur, a reluat luni, 8 ianuarie, pregătirile pentru partea a doua a sezonului.

Pînă la primul meci oficial, elevii lui Raul Fotonea vor efectua antrenamente doar pe plan local, în toată această perioadă avînd programate şi patru meciuri amicale. Astfel, CS Minaur are stabilită o dublă cu CSM Oradea, pe 16 şi 17 ianuarie, de la orele 17.00 şi 12.00, iar în 19 şi 20 ianuarie este prevăzută tot o dublă cu naţionala Under 21 a României, de la orele 17.30 şi 12.00. Toate aceste patru jocuri se vor disputa în sala sporturilor „Lascăr Pană”. Dacă la capitolul sosiri CS Minaur nu va efectua nici un transfer, în schimb există noutăţi la capitolul despărţiri. Băimărenii nu vor mai putea conta în partea secundă pe portarul Paul Simulescu, care a fost cedat definitiv la Târgu Jiu, iar sub formă de împrumut pînă în vară, la CSM Oradea a plecat interul Tudor Botea. Totodată, mai există discuţii şi pentru împrumutul unor jucători şi către alte echipe din Divizia A, însă mai multe aspecte despre eventuale împrumuturi se vor cunoaşte în cursul săptămînii viitoare. Reamintim că CS Minaur ocupă locul 9 după disputarea turului şi a două etape din retur, la şapte puncte de recuperat pentru a se regăsi în zona play-off-ului, însă băimărenii sînt calificaţi în Final 4 Cupei României, alături de Poli Timişoara, Steaua Bucureşti şi AHC Dobrogea Sud.

Primul meci oficial pentru CS Minaur Baia Mare va fi cel din campionat, cu CSM Focşani, din deplasare, programat pentru 1 februarie.