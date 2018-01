În Seini, o tânără a fost accidentată pe trecerea de pietoni

Luni seara, la ora 19.20, poliţiştii au fost sesizaţi că, în oraşul Seini, o tânără a fost rănită în urma unui accident de circulaţie.

Cercetările efectuate de poliţiştii sosiţi la faţa locului au relevat că tânăra, de 27 de ani, a fost surprinsă şi accidentată de un autoturism, în timp ce traversa strada Piaţa Unirii, regulamentar, pe trecerea pentru pietoni semnalizată corespunzător.

La volanul autoturismului a fost identificat un cetăţean portughez, domiciliat în Baia Mare, în vârstă de 48 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest şi s-a constatat că nu se afla sub influenţa alcoolului.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

