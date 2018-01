Anul Nou 2018

“Nu este al vostru a şti anii sau vremurile pe care Tatăl le are în stăpînirea sa.” (Fapte 1,7)

“A mai trecut un an, s-a dus/ Şi-n veci n-o să mai vie/ Şi cîţi iubiţi nu ne-a răpus/ Şi cîtă dragoste a mai dus cu el în veşnicie.”

(Text anonim din Calendarul de la Bixad pe anul 1948)

Sîntem încă sub farmecul Crăciunului. Colindele sînt lanţul de aur ce ne leagă de strămoşi. Acest foc sacru a încălzit veacuri întregi inima şi simţirea neamului. Dumnezeu a făcut cerul şi pămîntul, iar timpul este părticica din veşnicia care este dată fiecăruia spre valorificare, fapt de care va depinde veşnicia noastră.

Timpul este ireversibil, nu se mai întoarce înapoi niciodată. Timpul se aseamănă cu o grădină care bine lucrată aduce rod însutit. Unele pierderi se pot recupera în stăruinţă şi răbdare precum averea, cunoştinţele şi sănătatea, dar timpul niciodată.

Viaţa este o călătorie din leagăn pînă la mormînt, numai drumurile sînt diferite: pentru unii sînt de fier, pentru alţii de ciment, iar pentru cei mai mulţi sînt de pămînt, iar în final pentru fiecare un mormânt. O zi trecută nu este altceva decît un pas spre mormînt.

Trecutul este pentru fiecare o carte răsfoită şi mîzgălită cu tot felul de neajunsuri şi întîmplări nefericite ale vieţii, iar restul zilelor sînt albe, pe care nu ştim ce ne va fi dat să scriem în anul care a început. Zice bătrînul cronicar: “Nu sînt vremurile sub cîrma omului, ci bietul că e sub vremi”. Şi fiecare zi trecută ni se pune la socoteală. Din trecut nu putem folosi decît experienţa, care este al doilea dascăl.

Timpul are trei înfăţişări: trecut, prezent şi viitor, cu toate acestea viaţa se menţine în prezent. “Cu mîine zilele-ţi adaugi/ Cu ieri viaţa o scazi/ Şi ai cu toate astea-n faţă/ De-a pururi clipa cea de rai.” (M. Eminescu).

În folclorul nostru românesc, vîrstele omului sînt asemănate cu cele patru anotimpuri, fiecare cu farmecul şi poezia lui. Tot în folclorul nostru, care este unul din cele mai frumoase şi bogate, este o icoană numită scara vieţii în care pe fundalul unei grădini în care apare un triunghi cu vîrful în sus, iar pe cele două părţi ale triunghiului sînt înfăţişate cele zece etape ale vieţii omului. Pe o parte, treptele urcă pînă la cincizeci de ani, iar pe cealaltă, coboară pînă la o sută de ani. La cincizeci de ani, omul este în vîrf împreună cu soţia lui, iar de acolo coboară spre sfîrşit unde i se deschid două cărări, una care urcă spre înălţimi, iar alta îl aruncă în prăpastie: depinde cum i-a fost viaţa.

În această icoană, este extrem de interesant faptul că înfăţişarea omului diferă de la zece la zece ani. În acest moment tulburător, este firesc să ne punem fiecare întrebarea pe care treaptă a vieţii ne găsim şi dacă am început să coborîm şi cît mai putem coborî, că şi aşa scara se gată …

După scriitorul englez W. Shakespeare, etapele vieţii omului sînt următoarele: prunc, şcolar, îndrăgostit, soldat, judecător, bărbat şi prunc din nou.

În noaptea de Anul Nou are loc întîlnirea dintrei ani, unul gîrbovit pleacă, celălalt sub forma unui fecior tînăr intră şi în uşă îşi dau mîna, despărţindu-se.

Cu ieri am săvîrşit o călătorie, cu azi intrăm într-o altă corabie şi plecăm pe marea furtunoasă a vieţii, zicînd cu Eminescu: „Dintre sute de catarge/ care lasă malurile/ Cîte care le vor sparge vînturile, valurile.” Cîţi oare vom ajunge în pomul dorit. Răspundem, aceia care vor avea în mîini două vîsle puternice, credinţa şi dragostea. Nu ştiu ce va fi în anul care vine şi cîţi ne vom mai putea întîlni aici, şi cîţi vor fi plecaţi în veşnicie. În tot ce facem, să ne gîndim la Atotputernic şi la poruncile lui. În lume sînt milioane de legi, dar sînt valabile în faţa lui Dumnezeu doar acelea care sînt în conformitate cu poruncile Lui. Dacă un guvern fără Dumnezeu legalizează întreruperea de sarcină nu înseamnă că Dumnezeu şi-a modificat porunca să nu ucizi. Sf. Scriptură, în toate paginile ei, ne încredinţează că cine ţine poruncile lui Dumnezeu ajunge bătrîneţi fericite şi aureolă de argint înconjoară capul său. Ce frumoasă este viaţa cînd l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Bătrîneţea este potrivită pentru sfinţenie mai ales pentru că este dotată cu înţelepciune şi duce la întîlnirea cu Dumnezeu în cer şi pe pămînt. Ofensa adusă unui bătrîn este un lucru foarte grav, precum este şi batjocorirea părinţilor.

O calitate aleasă a creştinului trebuie să fie bunătatea care este pentru oameni ca lumina şi căldura soarelui pentru Univers. Al. Vlahuţă spune că bunătatea este o floare cu rădăcinile în grădina Raiului. Cînd întîlnim un om bun, trebuie să ne silim să-l depăşim, iar cînd vedem un om rău, trebuie să ne examinăm conştiinţa, nu cumva sîntem mai răi decît el.

Preot Viorel THIRA