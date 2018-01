La Tg. Lăpuş – după sărbătorile de iarnă, au rămas „pete negre” pe faţa oraşului

Imediat după ce „s-a tras cortina” peste sărbătorile de iarnă am traversat o bună parte a urbei lăpuşene, mai ales în spaţiile din apropierea rîului Lăpuş.

Pe str. Doinei, chiar lîngă noul Complex hotelier s-au creat adevărate lacuri cu apă murdară rezultată din topirea zăpezii şi din cauza ploilor amestecate cu noroi. Numeroase resturi menajere erau aruncate la întâmplare. Am trecut apoi pe Aleea Tineretului ce porneşte de lîngă podul vechi de peste rîul Lăpuş şi duce pînă la Liceul Teoretic “Petru Ra­reş”. În acest spaţiu am constatat o mulţime de gunoaie menajere, precum pubele răsturnate şi rupte, o geantă pentru voiaj distrusă şi abandonată pe alee, haine rupte, plase, pungi şi saci din plastic, multe hîrtii, cartoane, sticle goale şi multe cutii din care s-a consumat bere.

Vinovaţi de producerea acestor „pete negre” pe faţa orşului Tg. Lăpuş sînt locatarii blocurilor de locuinţe care n-au respectat nici cele mai elementare reguli de păstrare a curăţeniei în spaţiile unde locuiesc, dar şi ţiganii care deversează pubele şi containere, unii agenţi economici şi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu profil alimentar.