Doctorul casei noastre

Toţi cei 217 medici de familie din judeţul Maramureş au semnat actul adiţional de prelugire a contractului de servicii (spre deosebire de cei din ţară). Nemulţumirea cea mai mare pe care o au ţine de bani, consideră că medicina primară primeşte prea puţine fonduri în comparaţie cu medicina din ambulator şi spitale: cer schimbarea legii sănătăţii. Sindicatul şi patronatul doctorilor de familie din Maramureş au protestat în toamnă, în faţa Casei judeţene de asigurări de sănătate şi în faţa Prefecturii. Dar nu au făcut bine, locul lor este 7 ore pe zi la muncă, din care 5 ore la cabinet şi 2 ore în vizite la domiciliul pacienţilor!

Medicii de familie sînt privaţi, fiecare are o firmă înregistrată la Registrul Comerţului, Fisc, Protecţia Muncii, Pensie, Sănătate, şi prestează servicii către asiguraţi, în baza unui contract cu Casa de asigurări de sănătate. La cabinet, pacientul prezintă cardul de sănătate, iar serviciul primit este decontat. În acest fel, cabinetele obţin venituri din fondul naţional pentru sănătate, la care contribuim cu toţii. Probleme apar cînd medicul de medicină primară nu respectă contractul în ce priveşte programul de lucru şi serviciile pe care trebuie să le ofere asiguraţilor. Circuitul pacienţilor este cunoscut, nu şi respectat, în sensul că există multe boli pentru care pacientul se poate prezenta la medicul specialist fără trimitere de la medicul de familie.

Prea puţine cabinete de medicină primară sînt dotate cu microlaborator pentru investigaţii de urgenţă. Neavînd competenţe profesionale, nu se dotează nici cu EKG şi ecograf. Iar despre profilaxie, pare imposibil de făcut în aceste condiţii, cu un stetoscop şi cu o grilă de risc (riscogramă). Lucrurile s-ar aranja dacă orarul ar fi respectat, acele 5 ore la cabinet şi 2 ore de teren pentru vizite la domiciliul bolnavilor cronici. Asiguraţii ar putea fi preveniţi în ce priveşte riscurile induse de consumul de alcool, tutun, alimente grase, sedentarism, excese de alte feluri. Toate aceste obligaţii sînt înscrise în pachetul de servicii de bază şi în contractul cadru, cu drepturi şi obligaţii, însă mai greu este să controlezi felul cum îşi respectă medicii îndatoririle şi calitatea serviciilor pe care le prestează. Una este să consulţi omul cu atenţie, şi alta pe fugă! Una este să fii competent şi alta să scrii reţetă cu doză triplă, pentru că nu ştii face înmulţirea cu părţi per milion. Este o problemă de sistem că medicii de medicină primară nu sînt suficient de verificaţi.

Dacă munca medicului ar fi bine organizată şi consecventă, ar reuşi să programeze consultaţiile, ca în Occident – să nu aştepte bolnavul ore în şir pentru o consultaţie, ci să fie programat telefonic. Românii sînt extrem de îngăduitori cu medicii, nu fac plîngeri împotriva lor – n-ar avea succes, nu-i pot trage la răspundere. Casa de Sănătate are un corp de control, există şi Colegiul Medicilor, însă sistemul n-a eliminat nici un medic din sistem pentru astfel de fapte, aşa că singura soluţie este să te transferi la alt medic de familie. Se ajunge ca medicii cu puţini pacienţi să aibă salarii de 2.000-3.000 lei (pentru 2 ore de muncă), însă ceilalţi au venituri semnificative, similare după efort cu ale medicilor din spitale. Medicii fac „permanenţă” cu 30 de lei pe oră, ceea ce nu-i rău pentru ei!

Medicii găsesc multe motive să se plîngă, dar pacienţii au mai multe motive să fie nemulţumiţi de prestaţia medicală. Totuşi, relaţia medic-pacient este esenţială pentru succesul unui tratament, chiar dacă uneori medicul gafează şi pacientul prezintă efecte adverse! Negocierea financiară ar trebui să fie atentă la aceste deficienţe în sistemul de medicină primară.