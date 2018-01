Nicu Pop, sculptorul care vrea “să împodobească” satele cu troiţe

Din zori şi până în seară se îndeletniceşte cu „modelatul” lemnului. Îi place să sculpteze şi să transforme orice lemn în diferite obiecte: de la draperii sculptate din lemn până la porţi maramureşene, troiţe sau icoane. Meşterului popular, Nicu Pop, îi vin ideile în timp ce vede lemnul. Acolo, în atelierul său e inspirat de forma lemnului, de natura lui. Nicu Pop spune că s-a apucat de sculptat de pe la 13-14 ani. De atunci nu a mai lăsat dalta din mână pentru că iubeşte prea mult această îndeletnicire. Nu se dă înapoi de la a sculpta orice şi speră ca oamenii să revină la tradiţie, dar şi la lucrurile de calitate, pentru că este convins că „românii sunt prea săraci ca să îşi permită lucruri ieftine”. Acasă la Plopiş are şi un mic muzeu care este vizitat de turiştii români şi străini ce vin să viziteze şi biserica de lemn, monument UNESCO, aflată în apropierea casei sale. În plus, Nicu Pop se mândreşte cu faptul că e din acelaşi sat cu arhiepiscopul Justinian, de aceea se străduieşte să împodobească satul cu troiţe şi răspunde oricărei solicitări de a sculpta icoane, cruci sau troiţe.

R: Vă mai amintiţi când aţi sculptat prima dată şi care a fost prima sculptură realizată?

N.P.: Prima dată am umblat cu Viflaimul care e tradiţional de Crăciun. Acolo trebuie o botă de cioban. Şi mi-am făcut o botă ciobănească. De acolo au văzut părinţii că aş avea darul de a sculpta şi mi-au cumpărat prima dată nişte dălţi. Apoi m-am înscris la şcoala de sculptori din Baia Mare. Şi de acolo încolo am tot realizat diverse obiecte: draperii sculptate la geam, diverse obiecte. De pe la 13-14 ani am început. Din asta trăiesc acum. Am realizat diferite obiecte, începând de la sticle, statui. Am făcut şi mobilă de bucătărie, porţi maramureşene, cruci. Am un calendar de lemn inventat de mine. Acum m-am gândit să-l brevetez, dar e cam scump.

R: De unde vă inspiraţi?

N.P.: Drept să vă spun un lucru îl aduce pe celălalt. Când eşti în atelier, vezi un lemn. Apoi, lemnul parcă îţi vorbeşte singur ce să faci.

R: Ce modele vă place să sculptaţi?

N.P.: Orice. De la un timp te saturi numai de-un fel. Apoi uitându-te la un lemn îţi vine ideea să faci altceva. Am făcut stâlpi la terasă.

R: Se caută mobila sculptată, mobila din lemn?

N.P.: Se caută de către cei care ştiu ce înseamnă. În general, cei care au bani caută mobilă din lemn. Noi, românii, suntem prea săraci să cumpărăm ce e ieftin. Din lemn e foarte rezistentă mobila. E mult mai costisitor financiar. Depinde de mărimi, de design, de materialul din care se face. Cereri pentru mobilă am din ţară.

R: Am văzut că aveţi şi multe icoane.

N.P: Da. Sunt credincios, merg la biserică. Am lucrat la o troiţă. Am un mic muzeu acasă şi probabil că o voi aşeza acolo.

R: Sculptatul e o moştenire de familie?

N.P.: De sculptat nu a mai sculptat nimeni în familia noastră, dar tatăl meu a lucrat cu lemnul. În rest, mama mea, cu croşetatul. Ea confecţionează şi acum mărgele. Soţia mea face zgărdane, trăistuţe. Şi băiatul în vârstă de 21 de ani s-a apucat de sculptat. A văzut şi el că îşi mai poate face câte un leu şi face scări pentru sticle de exemplu. Tineretul de acum nu prea se implică. Tinerii vor să umble prin ţară, să vadă de unde pot câştiga bani mai mulţi, dar apoi tot acasă se întorc.

R: Se întoarce lumea la tradiţii?

N.P.: Se întoarce. Sunt mulţi care nici nu îşi dau seama, dar vin şi pe aici şi studenţi care se uită şi apreciază. E foarte sănătoasă tradiţia, şi mâncarea tradiţională, totul. Vin turişti şi la mine acasă, pentru că mai sus de mine e Biserica de lemn, Monument UNESCO din Plopiş. Şi am un semn cum că sunt meşter popular şi vin şi mă vizitează.