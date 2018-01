POESIS. Ioan Hada

Pe Ioan Hada l-aş putea pune sub umbrela soresciană: singur printre poeţi. Deoarece poetul, deşi nu suferă de izolare, ba, dimpotrivă, are o singurătate lirică, sugerată în fiecare carte. Adică şi-a asumat un stil la care nu renunţă. Pentru el, un poem este ca o respiraţie completă. Îmi amintesc de opinia lui Grigore Ciascai, pentru care „Ioan Hada apare în postura unui rafinat domolit, care construieşte stări de incantaţie, în puţine cuvinte”.

Poetul a fost fascinat de haiku şi a ieşit o formă fixă, esenţializată. Are conştiinţa trudei lirice. Este risipitor. Culege şi aprecieri. Dacă poeta Constanţa Buzea îi recomanda şlefuirea cuvântului, Ioan Es Pop îl consideră „un menestrel care cântă pe-o singură coardă, cu zeci de variaţiuni. Este un stăpân discret al comparaţiei”.

Eu, în preajma poeziilor dumisale mă aflu în sfera magnetică a sensibilităţii.

Gheorghe Pârja

CARTEA CELOR TREI LUNI

1. VISUL VISULUI

nici măcar

visul visului

nu poate visa

să-ţi cuprindă

sufletul

în totalitate…

nici măcar sonetele

lui

Dante

Petrarca

sau Shakespeare

nu-l pot cuprinde

deoarece-i

mult mai mare

decât Universul

al cărui sfârşit

nu-l ajunge

nici toate

gândurile

din creier

2. IMENS

bârlogul meu

mic

cât oceanul

Pacific

nu-ncape

splendoarea

sufletului tău

deoarece-i

imens

în măreţie

precum Calea Lactee

în expansiunea

spre fericirea

fericirii

din surâsul

ochilor tăi

3. CU DORINŢA

iubito

visez şi vreau

s-ajung

la tine

cu dorinţa

căutătorului

de aur

tărâmul Eldorado

4. TRĂIREA

bătrân

şi fără tine-s

firava frunză

răvăşită

dintr-un crâng

pustiit

în septembrie

ce-mi trăieşte

cu durerea

durerii

zbaterea

ultimelor zile

dinaintea

sfârşitului

5. ATRAGERE

surâsul tău

magnificul

e-nstare

s-atragă-n

nu numai

inima mea

mărită

cât Everestul

ci-ntreaga

Galaxie

a cărei stele

şi-n cădere

dansează

bucuroase

pe iubirea

iubirii

din uimire